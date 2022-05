Gli occhi rivolti al cielo permettono di perderci, ed ogni tanto se ne ha davvero di bisogno. L’Oroscopo può essere una manna contro lo stress, perché fornisce gli strumenti adatti per farvi fronte. Il transito di oggi però mette un po’ in crisi l’amore per alcuni: Venere in Ariete!

I segni fortunati e quelli sfortunati riceveranno una forte energia dagli Astri in gioco, ma l’analisi del transito è giusto che tutti la conoscano. Si tratta di una fase delicata, sia perché ci si sta addentrando in un nuovo mese con delle caratteristiche totalmente inedite, ma anche per il fatto che le pulsioni dell’eros bisogna saperle gestire. L’amore non è bello se non è litigherello, ma entro certi limiti! L’Oroscopo è pronto per dare qualche consiglio e dritta ai protagonisti dello Zodiaco.

L’Oroscopo dovrebbe essere consultato quotidianamente per rimanere aggiornati sui movimenti del cielo. Questa nozione potrebbe sembrare assurda, ma in realtà è molto veritiera, dal momento in cui è necessario curare anche la spiritualità di ognuno di noi. Infatti, affrontiamo il transito del giorno cercando di interpretarne gli effetti.

Venere è il pianeta dell’amore, appunto l’ambito della sfera personale e relazionale che verrà stravolto nella giornata corrente dal moto intrapreso. L’astro sosta nel segno dell’Ariete, il primo dello Zodiaco, di cui sono tutti a conoscenza del fatto che sia istinto allo stato puro.

Questo non significa per forza che l’energia sia necessariamente distruttiva, ma ci sono buone possibilità di vivere intense emozioni di diversa tipologia. Quindi, non bisogna farsi prendere da inutili nervosismi o cogliere di sorpresa, bisogna canalizzare i propri intenti nella direzione del soddisfacimento dei propri obiettivi.

Ecco chi sono i segni più fortunati, e di seguito riveliamo la giornata degli sfortunati.

Oroscopo: al primo posto ci sono i Gemelli

Finalmente Gemelli, Pesci e Toro sono tornati in auge! Dopo un periodo di magagne personali e lavorative, sono giunti ad un momento di armonia ed equilibrio. Anche per loro la giornata sarà intensa, ma l’amore assumerà delle sfaccettature che li renderanno molto felici. Al quarto posto c’è l’Ariete che deve conoscere alcuni dettagli che lo riguardano nello specifico.

I Gemelli sono favoriti da Venere in Ariete perché possono dare tutta la loro persona nel rapporto amoroso. Era da un po’ che si viveva una certa fiacchezza, quindi del caos non può che ravvivare le emozioni. Al lavoro ci sono buone notizie per far accrescere la carriera. Consigli: vivere appieno la giornata è riduttivo, bisogna osare e andare dritti verso i propri obiettivi.

I Pesci sono ben aiutati dal transito, perché sia in amore che a livello amicale ci saranno finalmente delle ottime possibilità per stare bene con il prossimo. Sorprese e persone più sincere di quelle precedenti faranno irruzione nella vita del segno. Al lavoro tutto bene. Consigli: l’ambizione di provare forti emozioni può essere soddisfatta, non si devono assolutamente reprimere alcuni desideri, anche i più assurdi, è il momento giusto.

Il Toro è dinamico, anche perché ben sostenuto dal moto. La sua energia forte e stabile necessita di una smossa dall’istinto primordiale in corso, quindi in amore ci sono novità molto allettanti, specialmente per i single. Mentre al lavoro tutto procede al solito. Consigli: non è il momento per essere insicuri, è la volta buona per non cadere in inutili drammi, bisogna soltanto agire.

Il Sagittario è ancora una volta all’ultimo posto

Sagittario, Bilancia e Cancro sono in una difficile situazione dovuta sia al transito che a problemi che non sono stati precedentemente risolti. Procrastinare non va bene, specialmente quando si tratta di questioni che riguardano gli affetti e il mondo delle relazioni in generale. Se sei del Leone sei il quartultimo che deve conoscere alcune previsioni molto importanti.

La Bilancia è sempre più depressa, condizione dovuta ad una Venere che con i suoi influssi aumenta i disguidi di coppia, mentre per i single l’amore sarà solo un miraggio. Ci si potrà dedicare maggiormente al lavoro, ma è chiaro che prima o poi questo segno farà i conti con un’inedita solitudine. Consigli: fare un’analisi interiore è la mossa giusta per capire cosa non va in questo periodo.

Il Cancro è in un mare di guai, perché il transito aggrava già un quadro difficile da gestire, soprattutto a livello relazionale. Che si tratti di amore o di lavoro, di recente ci sono state delle incomprensioni mal vissute da questo segno. Consigli: riconoscere i propri errori è il passo principale per avere una crescita personale, se non lo si fa, si rimarrà sempre al punto di partenza.

Concludiamo l’Oroscopo con il Sagittario che è avvilito da una cattiva gestione delle sue tasche. Il lavoro non va come previsto, mentre l’amore ha avuto qualche ricaduta. Insomma, la fortuna non va proprio a questo segno. Consigli: il moto non ti garantisce una ripresa, ma l’energia in arrivo potrebbe essere canalizzata in azioni propositive e ottimiste verso il futuro.