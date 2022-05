Il Trono di Spade, 5 curiosità sulla serie televisiva statunitense

Oggi scopriremo alcune curiosità su una delle serie televisive più amate dal pubblico di tutto il mondo: Il Trono di Spade. Eccone cinque

Il Trono di Spade è una serie televisiva andata in onda tra il 2011 e il 2019. Questo show ha ottenuto un successo incredibile ovunque, anche in Italia, sin dalla prima stagione. Nel corso degli anni, la produzione ha scelto molte location per girare le scene della serie. Il cast ha fatto un vero e proprio giro del mondo, girando scene in sette paesi diversi: Canada, Regno Unito, Islanda, Croazia, Malta, Marocco e Spagna.

La serie è ambientata in un mondo immaginario ed ha permesso ad HBO di collezionare numeri da record. Il prodotto è stato venduto in tutto il mondo ed ha vinto 59 Emmy Awards su 160 nomination totali. È la serie televisiva più premiata di tutti i tempi dall’Academy of Television Arts & Sciences. Oggi scopriremo alcune curiosità su Game of Thrones che ancora non conoscevi.

Il Trono di Spade: le cinque curiosità che non conoscevi

Il nome Khaleesi: come spesso accade quando una serie televisiva ottiene un enorme successo, il pubblico si innamora dei suoi personaggi in maniera spesso folle. Nel 2012 146 neonate hanno avuto il nome di questo personaggio negli Stati Uniti d’America, superando i grandi classici come Betsy e Nadine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da gameofthrones (@gameofthrones)