Uomini e Donne Vip: l’ex naufrago primo tronista? Parla lui

Maria De Filippi starebbe lavorando a “Uomini e Donne Vip”, un dating show per personaggi celebri che dovrebbe sostituire Temptaton Island

Sembra proprio che i fan di Temptation Island debbano rassegnarsi. Il popolare dating estivo ambientato in Sardegna dovrebbe essere messo da parte. Sarebbe questa la volontà di Mediaset, nonostante il programma rappresenti un piccolo “cult” e abbia un certo seguito. Ascolti e costi evidentemente non hanno trovato il giusto equilibrio. Maria De Filippi, ideatrice di Temptation, ha provato l’esperimento “Ultima fermata”, mandato in onda sommessamente a marzo per capire se poteva fare breccia nel pubblico.

Una formula simile a Temptation (coppie in crisi che si danno un’ultima possibilità) ma con costi molto più contenuti e una formula documentaristica più asciutta. A quanto pare gli ascolti non lo hanno premiato, e probabilmente si andrà avanti con un piano B. A questo punto la De Filippi potrebbe sfoderare l’asso nella manica, e tirare fuori uno dei suoi brand di maggior successo. L’idea è quello di fare un Uomini e Donne Vip. Già solo il nome genera automaticamente curiosità ed è garanzia di successo.

Uomini e Donne Vip, c’è un candidato per il possibile nuovo show di Maria De Filippi

Probabilmente il proetto andrà avanti, intanto la “morte” di Temptation Island è stata di fatto confermato. Quest’estate non andrà in onda. La formula “vip” del popolare show di Canale 5 mettere personaggi famosi nei ruoli di tronisti e corteggiatori. Gira già il nome di un possibile partecipante, che potrebbe essere Antonio Zequila. L’indizio è arrivato perché l’ex naufrago ha apertamente detto che vorrebbe lavorare con la De Filippi e per lui sarebbe un onore. Quale migliore occasione, quindi, se non quella di buttarsi dentro un nuovo format che potrebbe essere un altro clamoroso successo per la scuderia Mediaset?

La formula intrigante, andrebbe a ricalcare quelle già molto collaudate del Grande Fratello Vip e dell’Isola dei famosi. Mettere personaggi più o meno noti a corteggiarsi pe vedere se davvero possono nascere delle inedite coppie vip. Da capire che cosa succederà, soprattutto quando il nuovo programma andrà in onda e in che fascia oraria.