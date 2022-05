Soleil Sorge offesa da un fan dopo una serata? Lei reagisce così

Soleil Sorge, al termine di una serata in discoteca di cui è stata protagonista, offesa da un fan? Lei reagisce così e conquista tutti.

Soleil Sorge, conclusa la lunga avventura nella casa del Grande Fratello Vip 6 finita poco prima della finalissima, non si è fermata un attimo. Soleil, infatti, si è tuffata a capofitto nell’avventura de La pupa e il secchione show 2022 di cui è stata giudice insieme ad Antonella Elia e Federico Fashion Style ed è impegnatissima con shooting e serate in discoteca.

Dopo aver trascorso qualche giorno in Puglia, Soleil ha raggiunto le Marche per una serata nella discoteca Donoma dove si sono radunate tantissime persone per vederla da vicino dopo averla seguita per sei mesi al Grande Fratello Vip. Sorridente e disponibile, Soleil ha regalato selfie e video a tutti. Su Twitter, è così spuntato un video in cui un ragazzo si lascia andare ad un commento che ha spiazzato i fan della Sorge.

Soleil Sorge, un fan commenta la sua bellezza e lei reagisce così

Per Soleil Sorge, professionalmente, è un momento magico. I sei mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip dove ha creato numero dinamiche per il rapporto con Alex Belli con cui ha chiuso ogni rapporto non seguendolo più neanche su Instagram e, di fronte ad un’ipotetica, nuova partenza per l’Isola dei Famosi, ha ammesso che partirebbe subito con Barù, ma non con Belli.

In attesa di trovare il grande amore della sua vita, Soleil si sta godendo l’amore dei suoi fan. Tra i tanti, tuttavia, un ragazza ha deciso di stuzzicarla sulla bellezza. “Perchè dal vivo sei così brutta?“, le ha chiesto. “Perchè non ho le luci giuste”, è stata la risposta di Soleil che è sempre molto autoironica.

Ci è rimasta malissimo 💔 quell’essere vergognoso… https://t.co/nsNBFtPTOI — Yle Passi 🧚🏻‍♀️💜 (@ylepass899) May 1, 2022

Su Twitter, poi, in merito all’accaduto, Soleil ha scritto: “Leggo commenti su un tipo che ieri mi ha chiesto come mai fossi “così brutta” come se con tutto quello che si ha dentro, ad una donna dovesse realmente importare della bellezza esteriore.. LOLL try again”.

Leggo commenti su un tipo che ieri mi ha chiesto come mai fossi “così brutta” come se con tutto quello che si ha dentro, ad una donna dovesse realmente importare della bellezza esteriore.. LOLL try again. #bellidentroisbetter — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) May 1, 2022

Nel corso della serata, Soleil ha ricevuto davvero un mare d’amore da parte dei fan che ha voluto ringraziare con un bellissimo messaggio pubblicato su Twitter. Nel pubblicare un breve video della serata, una fanpage di Soleil ha scritto un piccolo resoconto: “La gente è arrivata da ogni parte d’Italia, addirittura fans arrivati da Napoli dopo 4 ore di macchina per nn perdere questa serata. E lei con il suo immenso cuore, non è la solita ospite, lei rimane lì per ore, divertendosi e coinvolgendo tuti i presenti”.

“Perché tutta la mia gratitudine va a voi e non smetterò mai di dirvelo”, ha scritto Soleil pubblicando il video in questione sul proprio profilo Twitter come potete vedere qui in basso.

Perché tutta la mia gratitudine va a voi e non smetterò mai di dirvelo💘 #GRAZIE https://t.co/DFZh7MblgZ — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) May 1, 2022

Tanto affetto, dunque, per l’influencer che è sempre più sulla cresta dell’onda e sono tanti i fan che la vorrebbero vedere presto nuovamente in tv.