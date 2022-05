Test: qual è l’età dei gatti di Andrea? Solo un vero genio indovinerà

By

Grazie a questo test di logica e ragionamento potrai passare qualche minuto in allegria, tenendo in allenamento il tuo cervello

Andrea è un grande appassionato di enigmi, soprattutto matematici. Ogni volta che qualcuno gli chiede qualcosa, dà solo alcune informazioni ma li mette nei panni di un vero e proprio concorrente di un quiz. Stamattina Andrea è uscito con i suoi tre gatti e ha incontrato Giacomo, un suo vecchio amico del liceo. L’amico gli chiede l’età dei gatti e Andrea risponde che il prodotto delle loro età è 36.

A Giacomo non basta, ha bisogno di ulteriori indizi. Andrea gli dice: “Guarda quel palazzo, la somma dell’età dei gatti è uguale al numero delle finestre”. Anche questo indizio non è sufficiente per capire l’età di ogni gatto. A quel punto, Andrea fornisce un ultimo e decisivo indizio: “Il più grande dei tre gatti ha il pelo rosso”. Giacomo, con grande entusiasmo, dichiara di conoscere l’età dei tre gatti.

Come ha fatto a capire quanti anni hanno i gatti? Qual è il dettaglio che ha spinto Giacomo ad essere così sicuro di avere la risposta in tasca? Ragiona con calma e poi scorri il testo, alla ricerca della soluzione del test. Prova a dare una risposta in meno di sessanta secondi.

La soluzione del test

Adesso è arrivato il momento di scoprire la soluzione del test di logica e ragionamento. La prima informazione che abbiamo scoperto è il prodotto dell’età dei tre gatti: 36. Poi abbiamo saputo che la somma dell’età dei felici è pari al numero delle finestre del palazzo. Giacomo non deve fare altro che sviluppare tutte le combinazioni possibili e confrontarle con il numero delle finestre. Quindi:

1x1x36 (la somma è 38);

(la somma è 38); 1x2x18 (la somma è 21);

(la somma è 21); 1x3x12 (la somma è 16);

(la somma è 16); 1x4x9 (la somma è 14);

(la somma è 14); 1x6x6 (la somma è 13);

(la somma è 13); 2x2x9 (la somma è 13);

(la somma è 13); 2x3x6 (la somma è 11);

(la somma è 11); 3x3x4 (la somma è 10).

Ricordandoti che, come sempre per tutti i test che proponiamo ai nostri lettori, non c’è alcuna validità scientifica alla base di questo problema, adesso possiamo continuare. Sei combinazioni sono uniche. Quindi, se il numero di finestre fosse stato 38, 21, 16, 14, 11 o 10, Giacomo avrebbe compreso con questo indizio l’età dei gatti. Se chiede altre informazioni, vuol dire che le finestre sono 13 e quindi ha due opzioni: un gatto di un anno e due gemelli di sei anni, oppure due gemelli di due anni e un gatto più grande di nove anni.

Quando Andrea gli dice che l’unico gatto grande ha il pelo rosso, Giacomo capisce che c’è un solo gatto adulto, mentre gli altri sono più piccoli. Secondo questo ragionamento, l’età dei gatti è di 2 anni, 2 anni e 9 anni.