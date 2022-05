Incredibile: le due serie non andranno in onda. Fan in bestia

Le due serie televisive erano molto amate dal pubblico ma sono state incredibilmente cancellate. I fan sono rimasti senza parole

Quando una casa di produzione cancella una serie televisiva c’è sempre qualcuno che protesta. Non sempre uno show viene eliminato perché non ha seguito, a volte può capitare che gli attori principali chiedano troppo per continuare, costringendo i produttori a fare scelte impopolari. Altre volte può capitare che ci sia il rischio di annoiare il pubblico, specialmente per le produzioni molto lunghe.

Ad ogni modo, al di là del motivo che spinge una casa di produzione a cancellare un prodotto, chi ci resta male è sempre il pubblico, soprattutto quello più affezionato. È proprio ciò che sta accadendo in queste ore. The CW , emittente statunitense controllata da Warner Bros e Paramount Global, ha cancellato due serie televisive molto amate dal pubblico. I fan non l’hanno presa bene: ecco cosa è successo.

Legends of Tomorrow e Batwoman: le due serie non sono state rinnovate

L’emittente statunitense The CW ha deciso di non rinnovare Legends of Tomorrow e Batwoman. Le due produzioni andavano avanti da diversi anni: Legends of Tomorrow si fermerà alla settima stagione, mentre Batwoman non avrà un quarto capitolo. Come capita spesso in questi casi, la decisione ha lasciato tutti senza parole, anche perché The CW è nota per aver sempre portato a termine tutte le sue produzioni.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti d’America, è probabile che alcuni personaggi di Legends of Tomorrow potrebbero tornare in altre serie dell’Arrowverse. Una magra consolazione per gli appassionati. Keto Shimizu, co-showrunner, ha commentato su Twitter: “La CW ci ha fatto sapere che non ci sarà la stagione numero 8, abbiamo il cuore spezzato ma siamo grati al cast per il lavoro di tutti questi anni”.

Anche la cancellazione di Batwoman ha suscitato molta delusione all’interno del cast, ma la decisione è ormai definitiva. The CW ha annunciato il rinnovo di altre serie, come Kung Fu, Walker, Riverdale, Nancy Drew e All American. A breve andranno in onda le nuove stagioni di The Flash e Superman & Lois. Per il momento, sembra che l’emittente statunitense non preveda altre cancellazioni.