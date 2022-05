La mamma di Lulù Selassiè stupisce tutti ed, esattamente come la figlia, compie un dolcissimo gesto social per il compleanno di Manuel Bortuzzo.

La mamma di Lulù Selassiè è sempre rimasta in silenzio preferendo non commentare le scelte delle figlie Jessica, Lulù e Clarissa. Quando Lulù era ancora nella casa del Grande Fratello Vip, inviandole un messaggio, le aveva dimostrato tutto il suo appoggio sostenendo di fare il tifo per lei e Manuel Bortuzzo. Dopo l’uscita dalla casa di Manuel, avvenuta il 24 gennaio, la mamma di Lulù ha accolto a braccia aperte Manuel trattandolo, sin dal primo giorno, come un figlio.

Dopo la rottura tra Manuel e Lulù, la mamma della Selassiè, la signora Adalgisa che non ama mostrarsi, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Tuttavia, con alcuni gesti social dimostra di non provare assolutamente rancore nei confronti di Manuel, esattamente come ha fatto Lulù.

Mamma di Lulù Selassiè: il gesto social per Manuel Bortuzzo per il suo compleanno

Oggi, Manuel Bortuzzo, compie 23 anni e Lulù sognava di poterlo trascorrere con lui. Dopo la rottura, la principessa si è limitata a ribadire il suo amore per Manuel spiegando di non colpevolizzarlo per la fine della storia. Durante uno spazio con i fan su Twitter, Lulù ha speso delle bellissime parole per Manuel ricordando anche il suo compleanno. La stessa cosa ha fatto la mamma della principessa.

La signora Adalgisa, con dei semplici like su Twitter, mostra il proprio affetto nei confronti di Manuel a cui aveva anche regalato una collana di Lulù.

“Buon compleanno Manuel ti auguro di tornare a sorridere di nuovo con la tua fatina. Ve lo meritate di essere felice insieme”, ha scritto una ragazza ricevendo il like della mamma della principessa che poi ha fatto la stessa cosa con il seguente tweet – “Quando quel ragazzo esploderà si farà la valigia e andrà il più lontano possibile da quella famiglia, non ho dubbi che se dovesse andare a bussare a coloro che l’hanno sempre visto per la persona che è, la porta la troverà sempre aperta. Penso che l’amore è ciò di cui lui ha bisogno”.

Dai like, sembrerebbe che la mamma di Lulù sia pronta a riaccogliere a braccia aperte Manuel qualora, in futuro, dovesse esserci un ritorno di fiamma tra la figlia e il nuotatore che, però, pare molto lontano. Anche i fan più romantici, tuttavia, non perdono le speranze, sicuri che l’amore che Manuel ha urlato di provare per Lulù non possa essere scomparso in pochi giorni. Sarà davvero così?