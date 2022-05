Lulù Selassiè senza rancore: il dolcissimo messaggio della principessa per il compleanno dell’ex fidanzato Manuel Bortuzzo.

Difficile non pensare all’ex fidanzato Manuel Bortuzzo per Lulù Selassiè in quello che sarebbe stato un giorno speciale. Oggi, martedì 3 maggio, Manuel compie 23 anni e Lulù non vedeva l’ora di trascorrere questo giorno con Manuel che, come ha raccontato nella casa del Grande Fratello Vip non ha mai trascorso con grandi festeggiamenti. E, invece, Lulù dovrà limitarsi a guardare tutto da lontano dopo la decisione di Manuel di chiudere la loro storia, dopo poco più di un mese dalla fine del Grande Fratello Vip.

Una decisione che, a distanza di otto giorni dal comunicato Ansa con cui Bortuzzo ha annunciato la rottura, fa ancora molto male alla principessa. Lulù sta provando ad andare avanti, ma nel corso di uno spazio su Twitter aperto dai suoi fan, ha condiviso la propria tristezza per il momento che sta affrontando dedicando delle dolcissime parole a Manuel per il suo compleanno.

Le dolci parole di Lulù Selassiè per Manuel Bortuzzo: un messaggio ricco d’amore

Sono parole ricche di un amore vero, puro e incondizionato quelle che Lulù Selassiè riserva a Manuel Bortuzzo. Nello spazio Twitter in cui ha parlato con “le sue fatine e i suoi fatini”, Lulù ha raccontato come sta affrontando la fine della storia con Manuel per il quale ha compiuto un ultimo gesto d’amore.

“Come va? Em, è amore… diciamo che io ringrazio voi che mi state vicino, perché siete unici e speciali. Sto pensando molto al lavoro ovviamente, anche per questa situazione. Poi tra un’ora è il compleanno di Manu“, ha esordito Lulù rispondendo alle domande dei fan preoccupati per lei.

Lulù nello space (3)

“Sto pensando molto al lavoro adesso ovviamente.”#fairylu pic.twitter.com/kyH4yXBTbq — Rainbow 🧚🏻‍♀️ (@rainbow20202020) May 2, 2022

Poi parla della fine della storia ribadendo che Manuel non ha alcuna colpa: “Manuel non ha colpe, per questo non sono arrabbiata con lui, non ce l’ho con lui. Mi conoscete, se fossi stata arrabbiata fidatevi che gliel’avrei detto. Sapete come sono fatta quando mi girano, quindi davvero non ce l’ho con Manuel. Gli voglio molto bene e spero che sia felice almeno lui nel giorno del suo compleanno“.

Lulù nello space (9) “Grazie ragazzi veramente.. E’ un po’ difficile.

Io voglio bene a Manu… non ce l’ho con lui. Se fossi stata arrabbiata con lui gliel’avrei detto.

Spero che almeno lui sia felice il giorno del suo compleanno.” 💔#fairylu pic.twitter.com/s3hY7qL20b — Rainbow 🧚🏻‍♀️ (@rainbow20202020) May 3, 2022

Al termine dello spazio è intervenuto anche Davide, uno dei migliori amici di Bortuzzo che aveva ringraziato già Lulù per essere rimasta accanto a Manuel quando stava male. Nello spazio con i fan, Lulù e Davide si sono salutati con profondo affetto emozionando i fan.

Lulù nello space (12)

Ultima parte: saluti a Davide ed uscita di Lulù#fairylu pic.twitter.com/7H5Ks3gtXm — Rainbow 🧚🏻‍♀️ (@rainbow20202020) May 3, 2022

L’amore di Lulù per Manuel, dunque, resta anche se la principessa sta provando ad andare avanti dedicando tutto il suo tempo al lavoro e alle lezioni di canto.