Test logica e ragionamento: risolvi il mistero delle uova

Questo test ti permetterà di allenare la tua mente e di distrarti per qualche minuto. I protagonisti del giorno sono tre uova

Ecco la situazione nella quale dovrai immedesimarti: dopo una lunga mattinata di lavoro in un grande campo di patate, due padri e due figli decidono di fermarsi e di fare una pausa. Si dirigono verso la postazione nella quale mangiano tutti i giorni e impiegano quindici minuti. Il tempo non è perfetto e sanno di non avere molto tempo prima di bagnarsi a causa della pioggia.

Decidono, dunque, di mangiare un po’ di pane con un uovo. Un pranzo rapido e sostanzioso. Vanno nel pollaio e trovano solo tre uova, poi il quarto è stato rubato da un animale selvatico qualche ora prima. Nonostante le uova siano solo tre, riescono lo stesso a mangiarne uno a testa. Com’è possibile? Come hanno fatto a mangiare un uovo ciascuno?

Ragiona con calma e poi dai una risposta, possibilmente entro sessanta secondi. Alcuni dettagli sono stati inseriti solo per ingannarti, altri invece ti serviranno veramente. Qual è la risposta corretta? Tra poco potrai scoprire se hai indovinato, non dovrai fare altro che scorrere il testo, alla ricerca della soluzione del problema.

La soluzione del test

Per risolvere un test di logica e ragionamento è necessario essere ben allenati. Metti alla prova le tue capacità intellettive con un test del genere al giorno, vedrai che riuscirai ad ottenere ottimi risultati. Se hai dato la risposta corretta, non ci resta che farti i complimenti. Non era facile risolvere questo problema perché c’erano molti indizi che avrebbero potuto mandarti fuori strada.

Se, al contrario, hai sbagliato o non hai idea di quale sia la risposta, non buttarti giù con il morale. Non significa che tu non sia bravo, probabilmente sei più abile in altri tipi di test o hai semplicemente bisogno di fare più pratica. Questi test, pur non avendo alcuna validità scientifica, sono un passatempo molto utile e, contemporaneamente, un ottimo modo per tenere attivo il proprio cervello.

Ecco la soluzione del test: molte persone hanno sbagliato perché hanno pensato che i protagonisti della vicenda fossero quattro. Ma non è così. I padri sono rispettivamente il nonno ed il figlio del nonno. I figli sono il figlio del nonno e suo figlio. In totale, le persone sono tre perché un figlio corrisponde con un padre. Ecco perché hanno mangiato le tre uova senza che nessuno dovesse dividerne una parte con gli altri.