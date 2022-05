Oroscopo 3 maggio 2022: top il Capricorno, flop l’Ariete

L’Oroscopo corrente è ricco di sorprese per i segni dello Zodiaco, non solo per i 3 fortunati e per i malcapitati del giorno. Infatti, è già dal transito in gioco un bel Sestile Giove-Plutone che è evidente che si tratta di una situazione molto particolare, analizziamo le previsioni.

Innanzitutto, non bisogna mai dimenticare che l’Oroscopo non è un oracolo di verità, ma un punto di riferimento costante per migliorare sé stessi. Inoltre, con le stelle e gli astri di maggio bisogna agire con cautela, perché sono così tanti e intensi i transiti in corso, che gli eventi condizioneranno con una certa entità i protagonisti dello Zodiaco. Fuori la classifica dei fortunati e dei no, ma le previsioni sono per tutti: occhio al Sestile Giove-Plutone!

Ignari di un destino turbolento, i segni dello Zodiaco devono fare attenzione all’Oroscopo del giorno. Non si tratta di una minaccia, ma di una constatazione utile ad affrontare gli eventi in corso. Oggi ci sarà di tutto nel pentolone, perché nell’acqua si stanno cuocendo a puntino: ansie, stress, ottimismo, dubbi e passioni, insomma chi più ne ha più ne metta!

Il Sestile è un transito che prevede un buon equilibrio, ma dipende dai pianeti. In questo caso, quello della forza, Giove, e quello della trasformazione, Plutone ne combinano di tutti i colori, perché davvero ci sarà il minestrone sopra menzionato!

I segni si troveranno ad avere a che fare con delle situazioni nelle quali il dubbio è maestro, e finisce per complicare alcune situazioni già di per sé contraddistinte da non poche difficoltà. Accade che la spinta a realizzare i propri sogni sarà fortificata dal pianeta della potenza appunto, ma quello dell’adattamento metterà un po’ in confusione i segni.

Qual è la giusta direzione da perseguire? Ecco come reagiranno i fortunati e i no.

Oroscopo: il Capricorno torna in cima alla classifica!

Finalmente Capricorno, Pesci e Sagittario tornano sul podio, se lo meritano davvero! Reduci da un periodo di ultimi posti e tragedie di varia entità, riescono a riemergere dalle loro ceneri. Terra, acqua e fuoco sono gli elementi che li caratterizzano e che dovranno canalizzare al meglio. Se sei dello Scorpione sei il quarto fortunato che deve assolutamente conoscere alcuni dettagli.

Il Capricorno è al massimo nel mondo del lavoro, nel quale non deve perdere le occasioni in arrivo, mentre in amore tutto procede tranquillo. Da evidenziare è il Sestile che invita il segno in questione a non perdersi nei dubbi, perché per la forza e la fortuna in gioco, è arrivato il momento di non temporeggiare. Consigli: agire è l’unica cosa giusta, dopo tanto organizzare e pensare, è arrivato il momento adatto.

I Pesci sono in una buona posizione al lavoro, perché sono in arrivo delle novità, e anche in amore tutto procede liscio come l’olio. Il Transito esorta gli amici delle acque dello Zodiaco a fare chiarezza su alcune questioni, soprattutto quelle meno chiare. Consigli: non si può sapere tutto, ma essere cristallini è un ottimo modo per vivere quelle situazioni un poco deludenti.

Il Sagittario è un po’ stanco, ma al livello lavorativo la giornata è davvero top, specialmente dopo le ultime angosce. Il moto favorisce anche nel suo caso le condizioni adatte per chiarire delle situazioni spiacevoli, ma il cielo è ben disposto. Consigli: passare del tempo con le persone amate è la giusta scelta, soprattutto adesso.

Brutta giornata per l’Ariete, e non solo per lui!

Non si può dire lo stesso per questi tre: Ariete, Leone e Bilancia, che disfatta colossale! La triade in gioco composta dai seguenti elementi, fuoco, ancora fuoco ed aria, sono finiti in un circolo vizioso fatto di stress e mancanza di adeguamento ai nuovi eventi in atto. Ecco qualche dritta fondamentale. Se sei dell’Aquario sei il prossimo in classifica che deve approfondire le notizie sul proprio conto.

La Bilancia è sottosopra sia nel mondo del lavoro che in amore, tutte le relazioni stanno vivendo degli sconvolgimenti poco favorevoli. I disguidi e i litigi hanno avuto la meglio. Complice il Sestile che poco aiuta, aumentando i dubbi. Consigli: sarebbe meglio tornare sulla retta via, abbracciando la propria individualità prima di dirigersi in altri confronti.

Il Leone è davvero poco deciso, situazione accentuata dal transito che complica alcune situazioni già di fatto in crisi. Anche in questo caso, l’amore ha bisogno di maggiore energia vitale, stessa cosa al lavoro. Consigli: agire in modo impulsivo non aiuta, ma analizzare a fondo le questioni andando oltre la superficie forse è il modo più giusto per stare bene.

Concludiamo l’Oroscopo con l’Ariete che è poco entusiasmato dal moto, ma nella sfortuna le relazioni vivranno delle progressioni totalmente inaspettate. Al lavoro ci sarà qualche inghippo, ma bisogna pazientare quando ci sono in ballo grossi obiettivi. Consigli: niente va come desiderato, ma si può fare sempre qualcosa per stare bene con sé stessi, la più alta forma d’amore.