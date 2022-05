Blind crolla all’Isola dei Famosi: la reazione di Ilary Blasi lo lascia perplesso

Blind ha avuto un crollo durante il corso della diretta dell’Isola dei Famosi e la reazione di Ilary Blasi lo ha lasciato un po’ perplesso.

Blind è senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi di quest’edizione dell’Isola dei Famosi. Il rapper ha fin da subito colpito il pubblico del piccolo schermo per la sua storia e per il suo temperamento, ma durante il corso di questa serata ha avuto un crollo in diretta.

Il concorrente è scoppiato in lacrime affermando di essere stufo di alcuni atteggiamenti da parte dei suoi compagni che non farebbero altro che insultarlo e di accusarlo di essere senza personalità facendosi guidare dagli altri del suo gruppo. Secondo lui questi mancherebbero non solo di tatto, ma anche di rispetto.

Blind ha avuto un crollo all’Isola dei Famosi e la reazione di Ilary Blasi lo ha lasciato un po’ perplesso perché probabilmente non si è comportata come si sarebbe immaginato.

Isola dei Famosi: Blind scoppia in lacrime durante la diretta

Blind non è riuscito a trattenere le lacrime durante il corso della diretta dell’Isola dei Famosi e quando la padrona di casa è intervenuta, non si aspettava di certo simili parole.

Ilary Blasi, che poco prima è rimasta senza parole di fronte alle accuse choc di Laura Maddaloni, ha prima di tutto chiesto al rapper e a tutti gli altri concorrenti di esprimersi in maniera corretta senza utilizzare parolacce considerato che è un programma rivolto a tutti e che va in onda in prima serata per poi consigliare al rapper di prendere il tutto un po’ più alla leggera nonostante capisca che la fame e lo stress inizino a farsi sentire.

Molto probabilmente il rapper si sarebbe aspettato parole di confronto di fronte alle sue lacrime, ma la padrona di casa ha voluto subito mettere in riga i suoi concorrenti che durante il corso della puntata hanno decisamente esagerato. Tant’è che anche Vlamidir Luxuria ha ricordato loro che si tratta di un gioco, un programma televisivo, ed è bene tenerlo a mente senza sfociare in cose che vanno ben oltre le dinamiche dell’Isola dei Famosi ma loro riusciranno a seguire il consiglio?