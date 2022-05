“Mi ha messo le mani addosso”: accusa choc all’Isola dei Famosi. Ilary Blasi gelata

All’isola dei Famosi è arrivata un’accusa choc che ha lasciato Ilary Blasi senza parole. Nessuno si sarebbe aspettato una cosa del genere.

All’Isola dei Famosi i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Lo sa bene Ilary Blasi che tutto si sarebbe aspettata tranne che dover gestire delle accuse che vanno ben oltre le dinamiche del programma.

I rapporti tra i naufraghi sono tesissimi e quando Vladimir Luxuria ha fatto una battuta su Clemente Russo è scoppiata una vera e propria guerra in Honduras. Laura Maddoloni ha minacciato di abbandonare il programma affermando che lei e suo marito sono vittime dell’opinionista in quanto nei loro confronti ci sarebbe un vero e proprio accanimento.

“Ma era una battuta” ha replicato la conduttrice, ma lei non ne ha voluto sentire ragioni e questo ha dato vita ad una discussione con un’accusa gravissima in diretta.

Isola dei Famosi: Laura Maddoloni lancia una grave accusa contro Nicolas Vaporidis

Alvin è riuscito poco dopo a convincere Laura Maddoloni, che nelle scorse ore ha avuto una forte discussione con Guendalina Tavassi, a resta a far parte del gioco ma quando Nicolas Vaporidis è stato nominato dal suo gruppo ha affermato di essere contento così in quanto preferisce essere votato da loro piuttosto che dagli altri, dichiarando di aver ricevuto delle minacce da parte di Clemente Russo.

La moglie dello sportivo ha subito replicato affermando che nemmeno lui può vantarsi di essere senza macchia e senza paura in quanto le avrebbe messo le mani addosso e che avrebbe anche i testimoni di ciò che dice.

Nicolas Vaporidis ha messo le mani addosso a Laura Maddoloni o si tratta di un malinteso? L’attore ha ovviamente smentito il tutto affermando che l’unica vittima è lui poiché Clemente Russo gli avrebbe detto di volergli fare un cuore così. Lo sportivo ci ha tenuto a chiarire che non lo ha minacciato in quanto intendeva con l’espressione, detta alla buona, in senso metaforico e non di volerlo attaccare fisicamente.

I toni si sono accesi all’Isola dei Famosi. Tant’è che Vladimir Luxuria ha consigliato loro di ricordarsi che questo è un gioco e che dovrebbero abbassare i toni e vivere il tutto in maniera più leggera.

Ilary Blasi ha ripreso il consiglio della sua opinionista rimanendo senza parole di fronte a quanto accaduto in diretta.