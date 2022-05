Isola dei Famosi daytime 02/05/2022, Guendalina avverte: “Voglio smascherarli!”

By

All’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi è venuta allo scoperto affermando di voler smascherare chi secondo lei sta giocando sporco.

L’Isola dei Famosi ritorna in onda con la prima diretta di questa settimana con Ilary Blasi pronta ad intrattenere il pubblico del piccolo schermo degli italiani con le nuove avventure che vedono protagonisti i naufraghi più famosi di sempre.

Questa puntata, come tutte quelle che le hanno preceduta, sarà ricca di colpi di scena perchè vorremmo a conoscenza di quale concorrente al televoto (tra Carmen Di Pietro, Blind ed Estefania Bernal) dovrà abbandonare il gioco per continuare a Playa Sgamada, ma non solo perché oltre alla diretta c’è l’immancabile appuntamento del daytime che ci mostra tutti i retroscena avvenuti tra i naufraghi prima di questo grande momento.

Il daytime dell’Isola dei Famosi è condotto da Alvain che ci svela che cosa non possiamo ignorare prima della diretta di questa e tenetevi forte perché ne sono successe delle belle in queste ore.

Guendalina Tavassi non si arrende: la sua promessa all’Isola dei Famosi

Il daytime dell’isola dei Famosi, che ha dato una brutta notizia a Jeremias Rodriguez nelle scorse ore, parte subito con Lory del Santo e Marco Cuculo. Quest’ultimo ha rinunciato alla sua porzione di riso pur di rivederla 10 minuti. Lei è rimasta senza parole di fronte a questa sorpresa e si è commossa nel rivederlo, chiedendogli anche se è vero che nutre un certo interesse nei confronti di Licia Nunez. “Non è vero” ha risposto lui. “Tu sei l’unica donna che ho“ ha aggiunto.

Si passa all’altra Isola. Laura Maddaloni e Clemente Russo, insieme ad Estefania e Blind, hanno accusato Nicolas Vaporidis di essere una persona falsa e di aver sparlato di Guendalina Tavassi per poi fingersi amico.

L’attore ha affermato che ha sempre detto alla diretta interessata ciò che non le andava giù e Guendalina è convinta che la coppia abbia agito in questo modo soltanto perché non ha ancora digerito la vecchia nomination ricevuta all’inizio di questo percorso.

“Voglio smascherarli“ ha tuonato la concorrente senza troppi giochi di parole. “Sono i coniugi complotto, ma ora inizio a giocare anche io”.