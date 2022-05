Uomini e Donne puntata 02/05/22, un gesto manda in crisi tutto: il legame è rotto

A Uomini e Donne il legame è stato ormai distrutto: un gesto di lei ha mandato in crisi ogni cosa costruita in queste settimane.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani con il primo appuntamento di questa settimana di maggio. Il tutto inizia con i protagonisti del Trono Over e al centro studio c’è Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere durante la settimana di Pasqua ha chiamato Gloria e, oltre a farle gli auguri, le ha chiesto come mai avesse messo like ad un commento contro lui ed Ida. La dama risponde di averlo fatto in maniera del tutto casuale, in quanto è solita lasciare un cuoricino a chiunque scriva un commento carino nei suoi confronti. Il cavaliere però non le crede e viene criticato da Tina Cipollari per dare peso a gesti futili.

L’attenzione su di lui non finisce qui, in quanto l’opinionista accusa Ida Platano di non essere sincera in quanto ha scelto di iniziare una conoscenza con un altro uomo quando in realtà sarebbe innamorata di lui. “Dovrebbe essere sincera“ ha commentato, accusandola di utilizzare il nuovo arrivato ma lei nega ma attenzione perché la puntata non è di certo finita qui.

Luca Salatino in crisi a Uomini e Donne: il gesto di Aurora non piace

Si passa a Luca Salatino. Quest’ultimo durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne, che a breve dovrebbe vedere la luce la versione dedicata ai vip, aveva discusso con Aurora.

Quest’ultima lo ha raggiunto per avere un chiarimento e tutto sembrava essersi risolto fin quanto lei non gli ha chiesto se la bacerebbe e quando lui risponde di sì, lei replica affermando che non lo farà più perché non è soltanto suo. Il gesto di Aurora manda in crisi Luca che entra in studio nervoso come non mai. Soprattutto quando la corteggiatrice gli confida di voler abbandonare il programma in quanto non riescono a comunicare tra di loro se non litigando.

Il tronista è deluso non solo da lei ma anche tutte le altre ragazze che arrivate alla fine di questo percorso gli appaiono piuttosto spente invece che dare tutto quello che resta per essere scelte.