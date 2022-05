Test: scopri la tua vera personalità grazie ad un semplice gesto

A volte basta molto poco per scoprire alcuni dettagli della nostra personalità. È proprio ciò che vogliamo proporti con questo test

Il carattere di una persona può variare in base a diversi fattori. Innanzitutto, può cambiare in base all’umore. Ci sono persone che si comportano in un determinato modo quando sono di buon umore, mentre fanno esattamente l’opposto quando l’umore è cattivo. Poi è una questione di cultura e di abitudini. Tutto ciò che abbiamo vissuto o che ci è stato insegnato altera inevitabilmente la nostra personalità.

A volte basta un piccolo gesto per andare a scovare gli angoli più nascosti della personalità di qualcuno. Ad esempio, è sufficiente puntare il dito verso qualcosa che attira la nostra attenzione. Ed è proprio ciò che stai per fare! Ovviamente, questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo per intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, abbiamo tre animali: un coccodrillo, un elefante ed un ragno. Quale scegli? Quale animale ha attirato per primo la tua attenzione? Fai la tua scelta senza pensarci troppo, lasciati guidare dall’istinto. Poi corri a leggere il profilo legato all’animale che hai scelto.

I profili del test: scopri la tua personalità

Adesso potrai scoprire qual è il profilo che si nasconde dietro la tua scelta. Affinché un test sulla personalità sia valido, è necessario che la tua selezione non sia alterata da suggerimenti esterni o distrazioni. Se hai scelto una delle tre opzioni in maniera istintiva, ora puoi leggere il tuo profilo.