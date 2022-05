Claudio Amendola e il dramma che gli ha cambiato la vita: confessione spiazzante

Claudio Amendola, ospite a Verissimo, ha raccontato la tragica esperienza che ha vissuto nel 2017, quando ha avuto un serio problema di salute

Una terribile esperienza di vita per uno degli attori più amati e apprezzati del palcoscenico italiano. Claudio Amendola ha una lunga e apprezzatissimo carriera alle spalle. Figlio del grande doppiatore (e anche lui attore) Ferruccio, colui che dava la voce a Stallone e Robert De Niro. Claudio ha cominciato a lavorare sin da giovanissimo, quando era letteralmente un ragazzino, e nel tempo si è costruito una grande versatilità. Nel 2017 ha vissuto un’esperienza tragica, che ha messo in pericolo la sua vita. Ha fatto i conti con un infarto, che per poco non lo ha ucciso.

A sorpresa, durante un’intervista a Verissimo, il romano ha utilizzato un’espressione molto significativa: “E’ stata un’esperienza bellissima”, ha raccontato. Comprensibile lo stupore e lo sconcerto della presentatrice, Silvia Toffanin. Però, le parole di Amendola sono state significative. “Avevo degli strani dolori – ha raccontato – respiravo a fatica e nel giro di 7 sette minuti sono andato in ospedale”. Questi momenti lo hanno segnato in maniera molto importante, visto che ha davvero rischiato di morire.

Claudio Amendola e la sua tragica esperienza

“Ho firmato per uscire dopo aver passato la notte in ospedale, ma mia moglie voleva che restassi in ospedale. Non mi sono preoccupato di morire perché ero un buone mani, mi sono affidati ai medici”. E poi ha aggiunto: “Ho capito il valore della vita, e soprattutto che la salute va coltivata. Bisogna mangiare meglio e muoversi di più. Soprattutto non bisogna fumare“.

E poi la conclusione più importante: “Quando è tutto finito capisci quanto sia importante vivere, perché ti rendi conto del valore della vita e delle cose che hanno davvero valore”. Claudio Amendola è impegnato in numerosi progetti, tra cui “Nero a Metà”, una delle fiction di maggior successo dell’ultima stagione della Rai. Ascolti importanti e una interpretazione intensa del bravo attore romano, che tra i suoi più grandi successi ha segnato quello della “mitica” fiction de “I Cesaroni”. Si tratta di una delle fiction più famose di Canale 5, che ottenne un successo clamoroso.