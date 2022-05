La pupa e il secchione show 2022: uno scontro infiamma la finale

La Pupa e il Secchione è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani per una finale con il botto, dove non mancano gli scontri.

La Pupa e il Secchione Show è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con la finale di questa prima edizione che vede al timone del progetto Barbara d’Urso.

Durante il corso di questa puntata verrà eletta la coppia vincitrice di quest’anno ed ovviamente durante l’ultima puntata non sono mancati di certo gli scontri tra opinionisti e concorrenti.

In particolar modo al centro dello studio c’è stata Soleil Sorge contro Mila Suarez e il suo secchione Gianmarco Onestini e il pubblico si è schierato tutto a favore dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Anticipazioni La Pupa e il Secchione Show: Soleil Sorge stronca Mila Suarez

Le anticipazioni de La Pupa e il Secchione Show, dove settimana scorsa è andato in onda un acceso scontro con Federico Fashion Style, sono state pubblicate in rete da Blogtivuu.it che ha svelato questa lite che ha visto protagonista Soleil Sorge contro Gianmarco Onestini e Mila Suarez.

Il tutto è nato perché l’ex concorrente di Alfonso Signorini ha scelto di dare zero ad un’esibizione della coppia e quest’ultimi non avrebbero affatto reagito bene e per questo tra loro sarebbe nata una discussione di fuoco a cui ha “preso parte” anche tutto il pubblico in studio che ha scelto di schierarsi proprio con la Sorge.

Alla lite sarebbe intervenuta anche Antonella Elia ma almeno per il momento non si conoscono maggiori dettagli a riguardo. Senza alcun dubbio per saperne di più su quanto successo, non bisognerà fare altro che collegarsi su Italia 1 per assistere alla finale della Pupa e il Secchione dove soltanto una delle coppie rimaste in gara riuscirà a vincere il programma, ma attenzione perché le sorprese non finiscono di certo qui.

In studio sarebbe avvenuto anche un altro scontro, che avrebbe spinto Barbara d’Urso a fare uno dei suoi famosi rimproveri alla concorrente Elena Morali che subito dopo farà i conti con una sorpresa da parte del suo compagno Luigi Favoloso, ex di Nina Moric. Che sia giunto per il loro il momento di convolare a nozze?