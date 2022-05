Test: qual è la boccia più pesante? Solo un vero esperto indovinerà

Questo test di logica ti consentirà di mettere alla prova le tue capacità di immedesimarti in una situazione e dare una risposta

In vista delle vacanze estive, hai acquistato un kit formato da 25 bocce. Sono tutte uguali e hanno la stessa dimensione. Le bocce hanno colori diversi: cinque sono bianche, cinque, sono rosse, cinque sono blu, cinque sono nere e le ultime cinque sono verdi. Il rivenditore ti dice che venti bocce (quattro gruppi interi dello stesso colore) pesano due chili, cioè un etto l’una.

Cinque bocce, tutte dello stesso colore, pesano 110 grammi l’una. Il tuo compito è quello di individuare le bocce che pesano 10 grammi in più. A tua disposizione c’è una bilancia con un solo piatto, puoi fare un solo tentativo per mettere tutte le bocce sul piatto, senza posizionarle una alla volta. Come farai ad individuare, senza nessuna possibilità di commettere un errore, il gruppo di bocce che pesa di più?

Ragiona con calma, hai tanti elementi a tua disposizione. Metti da parte quelli inseriti solo per ingannarti e poi prova a dare una risposta. Vediamo se riesci a risolvere il quiz in meno di sessanta secondi.

La soluzione del test

Ecco il momento più divertente del test di logica e ragionamento. Adesso scoprirai se la risposta che hai dato è corretta o sbagliata. Il test non ha alcuna validità scientifica perché è solo un passatempo per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Se hai dato la risposta sbagliata, non preoccuparti. È probabile che tu abbia soltanto bisogno di fare più allenamento con questo genere di test.

Questa è la soluzione del test: considerando che puoi utilizzare il piatto della bilancia soltanto una volta, posiziona 15 bocce sulla bilancia. Dovrai prendere 5 bocce bianche, 4 rosse, 3 nere, 2 verdi ed una boccia blu. Qualora tutte le 15 bocce pesassero un etto, dovresti vedere il piatto indicare un chilo e mezzo. Se la differenza di peso sarà di 50 grammi, vuol dire che le bocce più pesanti sono quelle bianche.

Le bocce bianche peserebbero 10 grammi in più rispetto alle altre, per un totale di 50 grammi. Se, invece, la differenza dovesse essere di 40 grammi, in quel caso sarebbero le bocce rosse quelle più pesanti, perché avresti quattro unità da dieci grammi in più. Lo stesso ragionamento potrà essere fatto con le tre bocce nere (30 grammi in più), con le due bocce verdi (20 grammi in più) e con la boccia blu (10 grammi in più).