Ex vippona cancella il Grande Fratello Vip: sgarro in diretta

L’ex vippona è stata ospite negli studi di Domenica In con Mara Venier. Le dichiarazioni sull’ex Pippo Baudo e il silenzio sul GF Vip

Con il suo caratterino vivace e l’immancabile vena polemica, è stata una delle grandi protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello. Inizialmente era entrata solo per “poco” tempo, e sembrava essere destinata a un’esperienza di passaggio. Invece, si è ambientata (non senza difficoltà) nella casa, ed è andata avanti fino alla fine, lasciando il reality soltanto nelle battute finali. Parliamo di Katia Ricciarelli, che è stata ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In, e ha parlato di moltissime cose.

Però c’è stato un passaggio nella chiacchierata che ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Il motivo, come è noto da parte del soprano è che la Ricciarelli è sempre stata punzecchiata parecchio dalle critiche. Il problema riguarda le espressioni che lei spesso ha usato. A partire dal razzismo fino all’omofobia. Varie accuse per i modi alquanto spicci della diva e di un approccio decisamente “ruspante” su alcuni argomenti.

L’ex star del Grande Fratello si confessa a Domenica In

Lei si è sempre difesa, e a dirla tutta anche Alfonso Signorini ha voluto prendere le distanze da questo political correct a tutti i costi. Va detto che di fatto l’argomento non è stato toccato, anzi è calato il silenzio. Segno di come certi argomenti in tv sono ritenuti ancora molto delicati. In pratica, la Ricciarelli non ha voluto parlare del Grande Fratello, ma ha preferito soffermarsi su altri aspetti della sua vita. I suoi amori, le sue esperienze e la sua brillante carriera. Con la Venier si è parlato anche del rapporto con Pippo Baudo, il suo storico ex marito.

Erano una delle coppie più amate, anche se va detto che Katia non è sembrata molto emozionata, anzi ha ribadito di non aver nessun rimpianto per come è finita questa storia d’amore. “Queste immagini mi danno una grande gioia – ha spiegato – ma non ho rimpianti, perché fanno parte del passato”. C’è stato poi un videomessaggio da parte di Giucas Casella, unico riferimento stretto al reality. Insomma, niente di particolarmente stuzzicante, con lo show di Canale 5 che è sembrato un po’ dimenticato.