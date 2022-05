Manuel Bortuzzo, dopo l’addio a Lulù Selassiè, si concede uscite e divertimento con gli amici ed ex protagonisti di Uomini e Donne.

Dopo la fine della relazione, come stanno reagendo Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè? L’amore nato nella casa del Grande Fratello Vip tra il nuotatore e la principessa sembrava forte e molto profondo, ma la vita di tutti i giorni, dopo poco più di un mese dal ritorno alla realtà di Lulù, ha spinto Manuel ad annunciare la rottura. Da quel giorno è passata una settimana e i fan che credevano fortemente nella coppia, continuano a seguirli per capire come stanno portando avanti le rispettive vite.

Sia Manuel che Lulù stanno provando ad andare avanti, anche se in modo diverso. Se, infatti, Lulù non si mostra sui social condividendo solo foto e video dei regali che sta ricevendo dai fan, Manuel sta trascorrendo il suo tempo con gli amici concedendosi pranzi e cene fuori.

Manuel Bortuzzo in giro con gli amici: Lulù Selassiè si consola con la famiglia

Dopo aver annunciato la rottura da Lulù Selassiè, Manuel Bortuzzo si era concesso subito un pomeriggio insieme agli amici e all’ex fidanzata Federica che ha ricominciato a seguire anche su Instagram scatenando la dura reazione dei fan di Lulù Selassiè. Il nuotatore, inoltre, nelle scorse ore, si è concesso nuovamente una giornata di svago con gli amici tra i quali spiccano anche diversi volti noti di Uomini e donne.

La foto che vedete qui in alto è estratta da una serie di storie pubblicate su Instagram da Martina Grado, ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonchè scelta dell’allora tronista Giacomo Czerny con cui è ancora felicemente fidanzata. Giacomo e Martina che non vivono a Roma, si sono concessi qualche giorno nella Capitale trascorrendo del tempo con gli amici tra cui anche l’ex tronista Matteo Fioravanti. Durante un pranzo, al tavolo con tutti gli ex volti di Uomini e Donne, è spuntato anche Manuel Bortuzzo che, con Matteo Fioravanti, Giacomo Cerny e Martina Grado ha un amico in comune.

Diversamente da Manuel, Lulù sta trascorrendo molto tempo in famiglia. Se, infatti, la sorella Jessica si sta concedendo delle serate in compagnia di Dayane Mello e Sonia Lorenzini, Lulù è stata taggata solo in una storia pubblicata dalla sua migliore amica Olly in occasione del compleanno della mamma delle principessa. Lulù, dunque, si è concessa solo un pomeriggio in famiglia con la mamma, il fratello Christian e la sua migliore amica.