Colpo di scena dopo il GF Vip, Napoli galeotta: i due vipponi mano nella mano

Dopo il GF Vip tra i due ex concorrenti di Alfonso Signorini arriva il colpo di scena: sono stati beccati mano nella mano per le strade di Napoli.

Il GF Vip da qualche mese ha smesso di andare in onda, portando a termine l’edizione più lunga della storia del reality show di canale 5. Nonostante ciò i vipponi di Alfonso Signorini continuano a far parlare di sé.

Nelle scorse ore, infatti, al centro della cronaca rosa ci sono stati due ex concorrenti che hanno sempre avuto un’amicizia speciale all’interno della casa più spiata d’Italia ed ora sembrerebbe che il loro rapporto si sia evoluto in una fase successiva.

Secondo quanto riportato dal portale Very Inutil People, Antonio Medugno e Nathalie Caldonazzo sarebbero stati beccati mano nella mano per le strade di Napoli, ma attenzione perché le news su di loro non finiscono di certo qui.

Antonio Medugno e Nathalie Caldonazzo: scoppia l’amore dopo il GF Vip? La segnalazione

Antonio Medugno e Nathalie Caldonazzo, dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip, esperienza che un’ex vippona sembrerebbe voler dimenticare, sarebbero dunque stati avvistati per le vie di Napoli mano nella mano.

I due, anche durante il corso dell’esperienza nella casa più spiata d’Italia, non hanno mai nascosto di avere un rapporto speciale e la presenza di entrambi a Napoli è stata confermata anche dai loro contenuti social in cui hanno scelto di mostrarsi insieme. A far valere la tesi degli utenti della rete che tra loro ci sia del tenero, però, oltre alla segnalazione, è stato anche un filmato caricato su Tik Tok in cui i due ballano e cantano sulle note di Abbracciame, noto brano di Andrea Sannino. Una canzone che parla di amore e che è diventata il simbolo del lockdown del 2020.

Tra Nathaly e Antonio dopo il Grande Fratello Vip c’è soltanto una bellissima amicizia o tra loro due è nato qualcosa di più? Almeno per il momento i due non hanno ancora commentato il gossip che li riguarda, ma non è detto che non scelgano di farlo in futuro. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a riguardo.