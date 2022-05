Francesca e Andrea dopo Matrimonio a prima vista: un figlio e la dedica speciale

Matrimonio a prima vista, Francesca Musci e Andrea Ghiselli provengono da due edizioni diverse del programma di Real Time. La loro storia è incredibile



Difficile che le coppie che nascono a Matrimonio a Prima vista riescano ad avere un futuro. Quasi tutte falliscono nell’impresa di far nascere un amore “creato a tavolino”. Qualche esperimento è andato bene, ma solo il tempo dirà se sarà davvero così: alcune coppie che hanno proseguito il loro matrimonio anche dopo il programma, infatti, nella “real life” sono poi durate poco.

Esistono, però, anche dei curiosi casi di coppie nate comunque all’interno del programma, ma formate da sposi che stavano con altre persone e che hanno partecipato a edizioni diverse. Ebbene sì, la condivisione delle varie esperienze, ed evidentemente una certa empatia che si crea tra i “reduci” del dating di Real Time, tira fuori un’alchimia particolare. E’ il caso di Francesca Musci e Andrea Ghiselli. Hanno partecipato a edizioni diverse del programma, ma poi si sono conosciuti e innamorati. E a quanto pare il loro sentimento è autentico. La coppia è forte, stanno per avere un figlio che nascerà tra qualche mese.

Matrimonio a prima vista, l’emozionante dedica di Francesca

Entrambi hanno interrotto i loro matrimoni combinati per potersi conoscere e tentare di costruire qualcosa insieme. Insomma, una delle storie più curiose. Tra l’altro Francesca è stata parte di una delle coppie più “lunghe” del programma. Sposò senza conoscerlo Stefano Protaggi nella seconda stagione. Le cose tra loro sembravano andare bene, ma dopo pochi mesi tutto finì miseramente. I due si separarono improvvisamente, con Francesca che ha mantenuto un rapporto abbastanza solido con i suoi follower. Oggi le cose con Andrea vanno bene.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Musci (@francesca.musci)

“Ne è valsa la pena. Distanza, giornate si, giornate no, caratteri diversi, stili di vita diversi, urla, pianti, risate, gioia – ha scritto Francesca su Instagram in una bella dedica – felicità, notti in bianco, baci, abbracci… è stato come provare e riprovare per poi trovare L’incastro giusto e guarda cosa cosa abbiamo creato, cosa stiamo costruendo”. Questo il bel messaggio che certifica e conferma il grande amore nato tra i due.