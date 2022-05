Franco Bortuzzo replica a Lulù, fan furiosi: “2 giorni prima Manuel era in hotel con lei”

By

Franco Bortuzzo rompe il silenzio e replica a Lulù Selassiè dopo la fine della storia con Manuel, ma scatena la rabbia dei fan che svelano la verità.

Franco Bortuzzo commenta per la prima volta la fine della storia tra il figlio Manuel e Lulù Selassiè, ma le sue dichiarazioni scatenano la rabbia dei fan della coppia che era nata al Grande Fratello Vip. Con una serie di tweet, infatti, i fan di Manuel e Lulù ricostruiscono gli ultimi giorni trascorsi insieme dalla principessa e dal nuotatore facendo notare come, poche ore prima del comunicato con cui ha annunciato la rottura, Manuel dichiarava amore a Lulù trascorrendo con lei anche una notte in hotel.

A scatenare la dura reazione dei fan di Lulù Selassiè su Twitter sono le dichiarazioni fatte da Franco Bortuzzo in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo.

Franco Bortuzzo sulla rottura tra Manuel e Lulù Selassiè: “Decisione meditata da tempo”. La rabbia dei fan esplode

Dopo il comunicato con cui Manuel Bortuzzo ha annunciato la fine della sua storia con Lulù, la Selassiè, con un post pubblicato su Instagram, ha raccontato la propria verità svelando di non aver mai ricevuto sincerità dal padre di Manuel.

“Sin da quando ero all’interno della Casa il padre di lui (e tutto il contesto attorno) non hanno mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti, ma mi aspettavo che nella vita reale le cose sarebbero cambiate, e che mi avrebbero dimostrato rispetto e sincerità. Cosa che ahimè sono qui per divi che non c’è mai stata”, ha fatto sapere Lulù dopo la rottura da Manuel.

Dopo un gesto social che ha scatenato durissime critiche, Franco Bortuzzo ha commentato per la prima volta la rottura tra Manuel e Lulù. Nell’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, Franco ha detto: “Non voglio alimentare il gossip, dunque non commento”, ha esordito.

Poi ha aggiunto: “Posso dire che mi sta a cuore la felicità di Manuel e che sostengo sempre le sue scelte. Quella di porre fine alla relazione con Lulù, da ragazzo responsabile e maturo qual è, l’ha meditata da tempo. Manuel ha 23 anni: è comprensibile che voglia vivere ogni esperienza, ma i mondi di questi due ragazzi sono profondamente diversi”.

Le parole del signor Bortuzzo hanno fatto infuriare i fan di Lulù, ma anche di Manuel che credevano nell’amore nato tra i due. Su Twitter, infatti, molti utenti hanno puntato il dito contro quel “l’ha meditata da tempo”. Secondo i fan, infatti, Manuel e Lulù non hanno avuto il tempo di abituarsi alla vita di tutti i giorni dal momento che la Selassiè è rimasta nella casa del Grande Fratello fino al 14 marzo.

I fan, inoltre, ricordano come solo una settimana prima dell’annuncio della rottura, Lulù e Manuel hanno trascorso la Pasqua a Napoli da soli. Pochi giorni dopo, in seguito ad un gesto del fratello Kevin, Manuel ha fatto una dichiarazione d’amore pubblica a Lulù con cui, poi, ha festeggiato il mesiversario, il 22 aprile, regalando ai fan anche una romantica foto molto intima della notte trascorsa insieme. Il 25 aprile, poi, è arrivato il comunicato di Manuel che fa ancora discutere anche se Lulù ha chiarito di non voler ferire Manuel a cui ha dedicato dolci parole in occasione del compleanno.

I fan, dunque, dopo aver seguito la storia d’amore tra Manuel e Lulù per sette mesi, faticano ancora ad accettare la fine improvvisa di quella che sembrava davvero una favola moderna.