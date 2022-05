Aggressione choc per l’ex gieffina: la tragica confessione

“Grave aggressione fisica”, L’ex gieffina fa un annuncio shock: “Sono in condizioni tragiche”. I suoi fan sono rimasti senza parole

Tante ormai le edizioni del Grande Fratello che sono andate in archivio. Sicuramente è difficile ricordare tutti i partecipanti del reality di Canale 5. Di certo qualcuna non è passata inosservata. In particolar modo se questa concorrente portava un cognome famoso. Si tratta, infatti, di Francesca De André. Ha partecipato alla 16esima edizione del reality, all’epoca ancora condotto da Barbara d’Urso e che fu vinto da Martina Nasoni. La sua partecipazione fece parlare molto: lei è la figlia di Cristiano De André, figlio del grande Fabrizio e quindi nipote di uno dei cantautori e poeti più importanti della cultura italiana.

La ragazza si è posta agli occhi del pubblico come una “ribelle” e dal carattere non facile. Poi di lei si sono un po’ perse le tracce. Ovviamente è possibile seguirla attraverso i social, e proprio da lì è arrivata una notizia scioccante. La De André, infatti, ha raccontato attraverso una “storia” di aver ricevuto un’aggressione. “Condizioni tragiche, sono stata aggredita”, ha scritto sul social network.

Il dramma dell’ex gieffina: ma lei per ora non ne vuole parlare

A quanto pare la ragazza ha vissuto una brutta esperienza, ma della quale non ha voluto parlare. “Sono stata costretta a sparire”, ha spiegato. E poi: “Ho avuto una grave aggressione, violenza fisica, della quale non sono ancora in grado di parlarne. Non essendo una bugiarda per rientrare tra di voi mi sentivo di voler soltanto accennare la verità su quello che mi è successo (ma non andrò oltre perché non me la sento)”.

Poi la De André ha chiesto l’aiuto dei suoi fan: “Vi chiedo comprensione, sostegno e affetto da parte vostra, che mi avete sempre dato tanto, ma ora ancora di più. Ne ho tanto bisogno”. Questo l’appello della De André, che a questo punto rimanda l’appuntamento con la verità in un altro momento. Intanto si gode l’affetto e il sostegno dei suoi followers, che le hanno inviato moltissimi messaggi di affetto in questo momento difficile. Tutti si chiedono cosa le sia successo.