Francesca De André, ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, ha indossato una canotta sottilissima che lascia poco spazio all’immaginazione.

Francesca De André da qualche anno ricopre il ruolo di opinionista nei salotti televisivi di Barbara d’Urso. La figlia d’arte si è fatta ben notare dal pubblico del piccolo schermo per il suo carattere fumantino, che non passa di certo inosservato, ma anche per la sua bellezza, che le permette di spiccare durante le dirette televisive.

Ospite di Pomeriggio 5, Francesca ha scelto di indossare un elegante completo giallo, ma sotto la giacca ha optato per una canotta nera trasparente che ha mostrato le sue sinuose curve durante la diretta di Barbara d’Urso.

Francesca De André ha fatto impazzire il pubblico che invece di fare attenzione agli argomenti trattati durante il talk, ha preferito concentrarsi sulla sua bellezza e sul suo fisico longilineo. Come dargli torto?

Pomeriggio 5, Francesca de André incanta i telespettatori: look da urlo

A Pomeriggio 5 l’opinionista ha attirato tutta l’attenzione su di sé non solo per quanto espresso in merito all’argomento del giorno, che vedeva il giornalista Amedeo Goria in collegamento con gli studi di Cologno pronto a difendersi dagli attacchi della sua ex moglie Maria Teresa Ruta, anche se quest’ultimo ha etichettato la loro primogenita come una persona bipolare, ma anche per la scelta di osare con una canotta così trasparente durante la diretta su canale 5.

Una scelta, quella di Francesca, che è stata apprezzata e non poco dal pubblico del piccolo che schermo, che non ha disdegnato, come sempre, nemmeno la padrona di casa Barbara d’Urso, che la scorsa settimana ha sfidato il freddo mostrando le sue belle gambe al popolo della rete.

Francesca De André ha decisamente fatto breccia nel cuore del pubblico.