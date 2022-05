Manuel Bortuzzo dopo l’addio a Lulù Selassiè: l’amore è davvero finito?

Manuel Bortuzzo, dopo la fine della storia con Lulù Selassiè, rilascia la sua prima intervista svelando il motivo della rottura.

Manuel Bortuzzo torna a parlare dell’ex fidanzata Lulù Selassiè nella sua prima intervista rilasciata dopo l’addio ufficiale. A otto giorni dal comunicato con cui ha annunciato la fine della storia con la principessa, conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip 6, Manuel, ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, parla nuovamente dei motivi che l’hanno spinto a prendere improvvisamente tale decisione.

Manuel Bortuzzo, parlando della fine della storia con Lulù Selassiè, ribadisce di aver deciso di mettere un punto per delle “divergenze di vedute”. L’amore per Lulù, al di là delle divergenze, dunque, c’è ancora?

Manuel Bortuzzo e la causa della rottura con Lulù Selassiè: nessun riferimento all’amore finito

L’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è davvero finito? Di fronte alla fine di una relazione, si pensa immediatamente all’amore finito, ma nelle dichiarazioni rilasciate, Manuel parla solo di divergenze di vedute senza mai fare riferimento al sentimento che ha provato nei confronti di Lulù per la quale ha speso parole importanti come “Sei vita Lulù, la mia”, scritta pubblicamente subito dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello Vip.

Le parole dette da Manuel sia mentre Lulù era nella casa del Grande Fratello Vip sia dopo pensando ad un futuro con una convivenza e un figlio, avevano fatto sognare i fan che speravano in un epilogo diverso e immaginavano Manuel e Lulù insieme nel giorno del compleanno di lui per il quale la principessa ha speso parole bellissime.

Oggi, però, nell’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni in edicola dal 3 maggio, Manuel non parla di amore finito: “Al GF ho conosciuto Lulù, ma con lei è finita. La fine è arrivata per delle divergenze di vedute che non potevamo superare. In realtà ci abbiamo provato, ma la nostra storia, che resta una bella parentesi, che non ha saputo trovare riscontro nella vita reale”, ha detto il nuotatore.

Manuel e Lulù, dunque, sembrano ormai percorrere due strade diverse. Lei, come ha raccontato ai fan su Twitter, sta attraversando un periodo particolare non nascondendo il dolore e la tristezza per la fine di un amore in cui ha creduto da settembre mentre Manuel è tornato alla sua vita. I fan più romantici, tuttavia, continuano a credere che l’amore tra i due non sia affatto finito sognando un ritorno di fiamma. Altri fan, invece, esortano Lulù a non tornare indietro e a lavorare per il suo futuro professionale.