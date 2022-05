Dama beccata a baciare un uomo in un locale: scandalo a Uomini e Donne!

Entrando nello studio di Uomini e Donne, è inevitabile non diventare volti noti. Più volte sono arrivate segnalazioni su troniste o tronisti che, mentre erano al dating show, si frequentavano o si sentivano con qualcun altro. Questo non va bene con le regole del programma.

Nelle ultime ore, arriva una clamorosa indiscrezione. Una dama di Uomini e Donne ha baciato un uomo in un locale. Lo scandalo è evidente, ma vediamo insieme di chi si tratta

Ida Platano beccata a baciare un uomo misterioso: scandalo a Uomini e Donne

Ida Platano è una delle dame di Uomini e Donne. Uscita dal programma con Riccardo Guarnieri, la donna torna poi al dating show dopo una prova a Temptation Island alquanto fallimentare.

Nonostante ci abbiano riprovato, i due adesso stanno cercando di mantenere un buon rapporto anche se sembra che ci sia ancora una grande complicità.

Mentre spunta il nome del nuovo tronista, Ida è stata beccata in un momento intimo lontano dallo studio di Cinecittà.

La puntata di Uomini e Donne sta andando in onda, ma il sito Isa e Chia aggiorna i fan del programma sull’ultimo scandalo.

La Platano si trova in un locale di Brescia in compagnia di un uomo. Nonostante il posto sia molto affollato e Ida ormai sia molto conosciuta, la coppia non ha problemi nel baciarsi in pubblico. Ma chi è il cavaliere misterioso?

Il volto non si vede, ma molti ipotizzano che si tratti di Marco, uomo sceso da poco per la dama. Le loro prime uscite non sono andate proprio bene, anche perché Ida si ritrova sempre al centro dello studio con il suo ex Riccardo.

“Ciao, si tratta di Ida. Era in un locale a Brescia, si chiama AreaDocks” scrive che ha ripreso la scena: “Lui non l’ho visto bene e non so se sia del parterre. Si baciavano tranquillamente davanti a tutti, senza problemi. Il locale era affollato, loro non si facevano problemi“.

Nessun commento sul nome o dettagli interessanti, ma comunque questo rimane un grande scoop.

Un ex corteggiatore stronca la tronista di Uomini e Donne, mentre i fan della coppia formata da Ida e Riccardo iniziano a vacillare.

E’ evidente che la Platano abbia dimenticato l’ex compagno anche se sicuramente il programma tornerà a parlare di loro.

Sia Guarnieri che la dama hanno ammesso che ci sia ancora un sentimento che li lega e non si tratta di amicizia. Adesso la dama ha qualcun altro per la testa, ma non si sa se si tratti di Marco o di qualcuno ancora a noi sconosciuto.

E’ scandalo per Ida Platano e sicuramente nelle prossime puntate di Uomini e Donne scopriremo di chi si tratta. Sembrava un ritorno di fiamma quasi scritto con Riccardo, e invece…