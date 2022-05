Tutta la verità su Uomini e Donne: tronista stroncata dall’ex corteggiatore

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5.

Il programma si divide in due troni: uno Over e uno Classico.

In quest’ultimo i corteggiatori scendono per conquistare la tronista con la possibilità di incontrarsi e parlare solo attraverso delle esterne.

Chi sta sul trono poi deciderà chi sarà la sua scelta e, se questa conferma, usciranno insieme nel mondo reale dopo essersi baciati sotto una pioggia di petali rosa.

Per un ex corteggiatore, però, questa scelta non è arrivata e non arriverà. Ecco che in un’intervista, la tronista viene stroncata proprio da Lui e rivela tutta la verità su Uomini e Donne.

Vediamo insieme di chi si tratta e cosa ha rivelato

Veronica Rimondi stroncata dall’ex corteggiatore Fernando Picariello: tutta la verità su Uomini e Donne

Veronica Rimondi è la nuova tronista di Uomini e Donne. La ragazza si è presentata con un bel caratterino non conquistando tanti consensi da parte dei telespettatori.

Tra i vari corteggiatori con cui è uscita troviamo anche Fernando Picariello. Dopo qualche esterna, Veronica elimina il ragazzo, perché secondo lei lui era a Uomini e Donne solo per visibilità.

Mondo Tv 24 invita Fernando per parlare della sua esperienza. La tronista viene stroncata dall’ex corteggiatore e spiega anche il suo pensiero in merito.

Mentre un ex naufrago diverrà presto tronista, Picariello rivela che aveva chiesto di partecipare al dating show non come corteggiatore, ma come tronista.

“La voglia di andare a Uomini e Donne parte da lontano. Mi sono trasferito a Milano 4 o 5 anni fa per studiare. All’epoca feci il provino, devo essere sincero? Mi ero proposto come tronista, questo perché io nella visto sono un po’ più tronista e quindi mi ci vedevo meglio” racconta Fernando e continua: “Lì per lì non mi chiamarono. All’epoca lo feci per gioco, ero diverso e l’ho fatto per andare in televisione. Oggi sono maturato e sono abbastanza convinto della persona che sono e di cosa voglio“.

L’ex corteggiatore è rimasto piacevolmente stupito quando è entrato nello studio di Cinecittà: “Dentro di me quando sono andato a Uomini e Donne l’ho fatto in modo spensierato. Mi è piaciuto mettermi in gioco anche perché è un’esperienza che se non vai lì non puoi provare”.

Il ragazzo poi parla di Veronica, la tronista per cui era sceso per un appuntamento al buio.

“A primo impatto non sono rimasto stupito, però non mi interessava. Ho visto da come si è presentata che aveva un caratterino, era smart, spigliata e allora ho deciso di restare per andare un po’ più a fondo. C’è bisogno di conoscere le persone per capire se sono come pensano di essere oppure no” confessa Fernando.

L’ex corteggiatore rimane stupito da un comportamento che Veronica ha avuto con lei in un’esterna. La tronista stroncata da Fernando.

“Stavo preparando i pancake. Mentre impastavo, sentivo un buon odore e volevo assaggiarli. Ho visto che lei stava per entrare e ho detto ‘Lo faccio con il suo dito’. Pensavo fosse una cosa simpatia, ma lei non l’ha vista così” racconta deluso Picariello e continua: “Lei l’ha posta come una mancanza di rispetto e secondo me ha esagerato. Le mancanze di rispetto sono altre“.

Il ragazzo poi racconta che Veronica non lo aveva visto sotto una buona luce a causa del suo numero di follower su Instagram. Fernando non ci ha visto nulla di male e commenta: “Non ho capito ancora bene cosa vuole Veronica“.

Una rissa choc avviene in diretta, ma Uomini e Donne la censura, mentre l’ex corteggiatore commenta anche Matteo e Federico che sono scesi per la Rimondi.

“Si vede che è molto attratta da Matteo” rivela il ragazzo anche se non ha capito per quale motivo Veronica non lo abbia messo in dubbio come ha fatto con lui per i suoi gesti fatti all’inizio.

Anche Federico sembra attratto da lui, “ma anche il gesto che ha fatto di uscire potrebbe averla condizionata un po’ e potrebbe virare su Matteo”. Fernando crede che manco Matteo le piaccia poi così tanto.

Veronica Rimondi, tronista di Uomini e Donne, viene stroncata dall’ex corteggiatore. Fernando parla in modo chiaro e rivela tutta la sua verità sul programma. Una cosa è certa: non ha smesso di seguirla nonostante sia stato eliminato