Salta fuori la verità su Uomini e Donne, ma scatta la censura: rissa choc in studio

Uomini e Donne è un programma molto discusso. Maria De Filippi conduce il dating show che va in onda dal lunedì al venerdì.

Nell’ultimo periodo, molti telespettatori si domandando come funzioni veramente il programma. I tronisti e i corteggiatori vengono pagati? Ci sono delle preferenze? E, soprattutto, come mai alcuni protagonisti non vengono più nominati dopo qualche tempo?

Adesso parla un ex volto di Uomini e Donne e svela la verità. Una rissa choc è scoppiata a Uomini e Donne, ma gli autori hanno censurato la scena.

Svelata la verità su Uomini e Donne, ma gli autori fanno scattare la censura: scoppia la rissa choc

A svelare la verità ci pensano tre ex volti di Uomini e Donne del Trono Over. Si tratta di Elena Scielzo che manca nel parterre femminile da qualche settimana e la neo coppia formata da Marika Geraci e Diego usciti dal dating show insieme, ma molto offesi con la redazione.

Marika, dopo aver rivelato la verità choc sul programma, è ospite insieme al fidanzato e l’amica in una diretta Instagram di Opinionista Social.

A parlare per prima è proprio Elena che rivela una verità scottante sulla non scelta Denise Mingiano e l’ex tronista Matteo Ranieri.

Quest’ultimo ha avuto delle accese discussioni con il cavaliere Armando Incarnato a causa proprio della corteggiatrice.

Il signore napoletano si è giustificato dicendo che voleva far aprire gli occhi al tronista, ma per Elena questa non è la verità.

Armando voleva attirare l’attenzione della dama in tutti i modi per portarla via da Matteo. Il cavaliere ha provato a parlare con Denise in un momento di cambio di microfoni importunandola ripetutamente.

“Lei guardava avanti, non si girava e non rispondeva. Era talmente infastidita. Non voleva assolutamente parlare con Armando” rivela l’ex dama di Uomini e Donne e continua: “Ti fa sembrare che alla fine lei fosse consenziente. Io ho alzato anche la mano, ma non mi hanno fatto parlare. Lui insisteva! Confermo, perché ero dietro. Sarebbe stata lei la scelta. Matteo era molto preso da Denise e guarda Armando cosa è stato capace di fare anche questa volta”.

Primo retroscena inedito sul dating show.

La Scielzo poi punta il suo mirino su Gianluca, il cavaliere che sta corteggiando Sara.

“Lo vedi Gianluca? L’uomo che sta uscendo con Sara. E’ un marpione peggio di Biagio e Armando. Va a riportare tutto alla produzione per avere dei vantaggi, ma quello che vuole lui” svela la verità choc l’ex dama.

“Quando mi chiamò quella della produzione, mi fece una domanda che avevo detto solo a Gianluca” affonda il colpo Elena.

Anche Ida Platano, su cui è uscito un retroscena inedito con Riccardo, viene colpita, ma questa volta da Marika e Diego.

Hanno visto la Platano andare a cena in un ristorante di lusso dopo che in puntata aveva detto di odiare questo tipo di ristoranti al cavaliere Alessandro.

Rissa choc a Uomini e Donne: scatta la censura

Ecco che spunta un retroscena davvero inedito. A raccontare l’accaduto ci pensa Elena sempre nella diretta Instagram.

Le protagoniste di questa rissa choc sono Giuliana e Stefania.

La dama per ultima citata confessa di aver origliato una conversazione telefonica di Giuliana. Manco il tempo di finire il discorso che le due donne si sono scontrate in una rissa, messa sotto censura dalla produzione.

“Giuliana si è alzata ed è andata da Stefania a tirarle i capelli. Io c’ero, ero seduta proprio vicino a Stefania. A un certo punto, Stefania porta spia di aver sentito… voglio dirti una cosa, avevano sentito anche Daniela e Sara. Erano tre persone che avevano sentito il discorso di Giuliana” racconta Elena e conclude: “Va vicino e le ha strappato i capelli. Ho fermato Giuliana, ma stavamo per cadere. Quello è un atteggiamento di violenza, non si fa così“.

Mamma mia, quanti spunti di riflessione. Uomini e Donne è messo sotto accusa da diversi ex volti del programma. La verità salta fuori e la rissa choc non viene dimentica. La produzione fa scattare la censura per quale motivo?