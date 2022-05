Dimmi come tieni il telefono e scopri il tuo profilo psicologico con questo semplice test

Come le nostre scelte, anche i gesti che facciamo nel nostro quotidiano rivelano qualcosa di noi e della nostra personalità.

Morgan cantava: “Mi alzo col piede sinistro, quello giusto” e questo faceva parte della sua routine e magari non della tua. Ognuno di noi è diverso e ha un modo di porsi e di fare diverso dall’altro.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test del telefono. Il modo in cui tieni questo oggetto rivela molto di te. Ti basterà pensare a come tieni lo smartphone quando devi scrivere un messaggio o scrolli Instanews e potrai scoprire chi sei veramente.

Iniziamo a scoprirci!

Test del telefono: dimmi come lo tieni e scopri il tuo profilo psicologico

In questo test del telefono ti mettiamo di fronte a quattro possibilità. Rifletti su come tieni lo smartphone in mano nella maggior parte del tempo in cui lo utilizzi e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Così potrai scoprire cosa rivela sulla tua personalità.

Scegli e leggi

1) Uno

Sei una persona pragmatica e molto attento ad ogni particolare. Hai sempre tutto sotto controllo, perché non ti fidi molto della tua testa.

L’ansia ti segue, soprattutto perché hai paura di perdere qualcosa nella tua via. Ogni due passi fai un check portafogli, chiavi di casa, telefono per paura di averli smarriti quando sei fuori di casa.

Hai anche una grande empatia e sei molto premuroso nei confronti degli altri. Odi le persone che basano i loro discorsi su dei pregiudizi. Per te un libro non si giudica mai dalla copertina!

Per quanto riguarda l’amore, ti fidi ciecamente del tuo cuore. Delle volte ti lasci trasportare fin troppo da questo sentimento, non capendo effettivamente se la persone dei tuoi desideri sia veramente fatta ad hoc per te.

2) Due

Hai una grande fantasia e una mente creativa. Sei una persona estrosa ed eccentrica. Vivi in modo spontaneo, così come viene e come sei.

Ti piace stare con gli altri, ma hai anche bisogno di momenti per te stesso per riflettere e metabolizzare gli input delle tue giornate.

Ami viaggiare nel tuo mondo fantastico e ciò ti rende molto affascinante. Per ciò, in amore sei molto corteggiato. Tu però odi i legami, perché non vuoi dire addio alla tua libertà.

Quando ti conquistano, sai essere una persona che dà tutta se stessa per l’altro.

3) Tre

Tu vivi la vita in modo spensierato. Vedi il bicchiere mezzo pieno e credi molto in te stesso e nelle tue capacità.

Sei una persona ambiziosa e odi fallire. Ami il rischio e riesci ad uscire sempre indenne perché hai un grande sesto senso.

In amore, tendi a vivere tutto in modo distaccato. Hai paura nel farti trasportare e nell’affezionarti. Non ti metti quasi mai in gioco di fronte a questo sentimento, al contrario di quello che fai normalmente nella tua vita.

4) Quattro

Odi attendere: vuoi tutto e subito. La pazienza l’hai dimenticata sul comodino da molto tempo.

La tua mente va sempre a mille e riesci a creare delle connessioni tra ambiti diversi che poche persone riescono anche solo ad immaginarsi. Sai adattarti facilmente e sai come comportarti in qualsiasi tipo di contesto.

Sai come conquistare in amore, ma una volta raggiunto il tuo fine e ottenuti gli elogi, ti allontani di colpo. Riesci a donare la tua presenza solo per qualche ora. Quando scopri di piacere, perdi totalmente l’interesse nel tuo partner