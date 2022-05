Notti insonni e difficili per Lulù Selassiè dopo l’addio a Manuel Bortuzzo: i fan le stanno vicino e la coccolano così.

Non sono giorni facili per Lulù Selassiè che, dopo aver contato i giorni che mancavano per tornare tra le braccia del fidanzato Manuel Bortuzzo, ha vissuto la sua favola d’amore lontano dalle telecamere solo per poco più di un mese. Lo scorso 25 aprile, infatti, Manuel ha annunciato la decisione di chiudere la relazione spiazzando non solo i fan, ma anche la stessa Lulù che ha raccontato di aver scoperto tutto dal comunicato.

Sui social, si fa vedere il meno possibile pubblicando solo storie in cui mostra ciò che mangia o ciò che riceve dai fan. Tuttavia, nelle scorse ore, condividendo un breve video per ringraziare i fan dell’affetto che le stanno dimostrando, Lulù ha fatto ascoltare nuovamente la sua voce ai followers a cui ha parlato della notte insonne trascorsa.

Lulù Selassiè, giorni difficili dopo la rottura da Manuel Bortuzzo

Poco presente sui social, Lulù Selassiè sta trascorrendo i suoi giorni circondata dall’affetto della famiglia. Alessandro Rosica della pagina “Investigatore Social”, parlando della fine della storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, aveva parlato così del momento difficile che sta affrontando la principessa: “Se da una parte Manuel e famiglia si sono liberati di Lulù ecc, dall’altra parte c’è una ragazza che sta malissimo, piange notte e giorno e mangia a malapena, d’altronde potremmo capirla, dato che è stata lasciata da un assurdo comunicato Ansa“.

A confermare il momento difficile che sta attraversando è stata la stessa Lulù che i fan stanno coccolando inviandole ogni giorno dei fiori che la principessa adora e che considera il regalo più bello.

Una ragazza, oltre ad averle inviato dei fiori, le ha scritto anche il seguente biglietto: “Ti auguro tanta felicità con la speranza che queste peonie (i fiori preferiti di Lulù ndr) possano colorare la tua giornata“.

“Grazie mille a chi mi ha spedito questi fiori. Sono i miei preferiti quindi grazie perchè ve lo ricordate sempre e sapete quanto siano importanti e speciali per me i fiori“, ha detto inizialmente Lulù. Poi ha aggiunto: “Soprattutto grazie per questo bigliettino che è adorabile. Grazie mille tesoro, spero anch’io che queste peonie mi colorino la giornata dato che stanotte non ho dormito neanche un’ora“.

Oltre ai fiori, i fan hanno pensato di farle recapitare a casa anche una colazione sostanziosa come ha mostrato la stessa Lulù ringraziando le sue “fatine” e i suoi “fatini” per l’amore che le dimostrano ogni giorno.

I fan, dunque, si sono stretti intorno a Lulù e per lei hanno anche rivolto un appello a LDA sperando di vedere spiccare la carriera musicale della Selassiè che sogna di diventare una cantante.