Lui demolito da Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi: altro che Uomo Alpha

L’Isola dei Famosi continua con dinamiche e scontri. I naufraghi sbarcati in Honduras sono senza cibo e senza forze da più di un mese.

Nessuno di loro aveva mai provato una miseria del genere e mantenere i nervi calmi è davvero difficile. Anche l’animo più pacato, esplode in un contesto del genere.

Dopo varie accuse, Edoardo Tavassi ha demolito un concorrente all’Isola dei Famosi. Vladimir Luxuria, opinionista in studio, affonda il colpo.

Vediamo insieme cosa è successo

Blind demolito da Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi

Edoardo Tavassi e Blind non si sopportano dal primo momento che si sono incontrati. Il cantante, da prima silente, in una passata puntata esplode e Tavassi lo rimette subito al suo posto.

Anche Guendalina, sorella di Edoardo, litiga spesso con Blind. Una volta le hanno rubato i cocchi, poi la prendono in giro per il suo modo di parlare, insomma i due fratelli Tavassi sono sempre messi sotto torchio.

Mentre per Jeremias Rodriguez arrivano le butte notizie appena tornato in Italia, nella puntata di venerdì esplode lo scontro.

Durante la settimana, Guendalina e Laura Maddaloni si sono ritrovate faccia a faccia rischiando la rissa. Questo argomento viene affrontato nell’appuntamento serale dell’Isola dei Famosi.

Le due donne e Clemente se ne sono detti di tutti i colori sulla spiaggia dell’Honduras e anche Blind ci ha messo del suo.

Il cantante, poi in puntata, accusa Edoardo di essere succube di sua sorella. “E’ assolutamente succube di Guendalina. Andava via piangendo, perché si vergognava di quello che difende, quindi vergognati” affonda il colpo Blind.

Il Tavassi in ascolto si innervosisce e ha demolito in diretta il naufrago. Non riesce a mandare giù questa accusa e smaschera tutti i concorrenti.

“Vi dico che discorsi interessanti non ci stanno. Blind non parlava, non usciva il suo personaggio. La attaccano per parlare in puntata, sennò qua di loro non si parla” attacca Edoardo e continua elogiando Guendalina: “Sono fiero di avere una sorella matta, ma ho sempre detto ‘Ragazzi lei non ha ragione sempre’. Quando sbagli posso difendere”.

Il naufrago ha notato che Guendalina ha avuto due brutti episodi con alcuni concorrenti e aveva sempre ragione, ma ormai non crede più ad alcuni personaggi.

“Ho le prove che alcune persone qua dicono le bugie. Laura stessa è andata a dire che Carmen ha detto ‘A me che non piace Guendalina’. Alessandro ha sentito, è scattato e ha detto ‘Lo sapevate quale è la frase vera: che a volta non la sopporto’. Pur di mettere zizzania…” conclude Edoardo.

Vladimir Luxuria, opinionista, prende le difese di Guendalina. Ha notato che da quando è tornato Clemente Russo sull’Isola principale, Laura è molto più aggressiva.

“Lei è così da quando è entrata, fumantina, rompi scatole. Qualcuno è molto cambiato” lancia l’indiscrezione la donna e continua: “Laura Maddaloni l’ho trovata molto aggressiva, forse sarà da quando è venuto suo marito che sente di avere una spalla in più? Siete voi un po’ cambiati. Diretta è un conto; ti avvicini faccia a faccia alle persone per farti sentire meglio, vero?!”

La Luxuria sa sempre come colpire e riesce a smascherare tutti.

Vladimir “ GUENDALINA È GUENDALINA VOI SIETE CAMBIATI” URLALO VLADY 🔥🔥#ISOLA PIC.TWITTER.COM/BGFFVEMWHU — Våle🐍; Lauro all’esc 2022 (@Vale41229116) APRIL 29, 2022

Edoardo Tavassi ha demolito Blind che già gli stava antipatico, poi dopo le accuse contro sua sorella, non ce l’ha fatta più. Sicuramente Guendalina sa come provocare e questo non lo ha mai negato, ma non sta nemmeno facendo questo. Molto stanno provando ad affossare i Tavassi per emergere all’Isola dei Famosi