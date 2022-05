Belen Rodriguez: weekend d’amore senza i figli Santiago e Luna proprio con lui!

By

Belen Rodriguez ha trascorso un weekend lontana dai figli Santiago e Luna, ma loro sono stati in buona compagnia con Lui!

Belen Rodriguez ha deciso di trascorrere un weekend all’insegna dell’amore nel capoluogo campano. La conduttrice de Le Iene ha postato qualche scatto e breve clip sui social in cui si rilassa per qualche ora, senza però mostrare ai suoi fedeli sostenitori di chi fosse in dolce compagnia.

Per alcuni è sembrato scontato che al suo fianco ci fosse Stefano De Martino, ma al momento non c’è alcuna certezza in quanto lei ha preferito restare sul vago.

Quel che è certo è che la bella modella argentina non era in compagnia dei suoi figli Santiago e Luna che però non sono di certo restati da soli, ma in ottima compagnia al fianco di Lui!

Santiago e Luna in dolce compagnia senza Belen Rodriguez: lo scatto emoziona il web

Mentre Belen Rodriguez trascorreva il suo dolce weekend d’amore, i suoi figli Santiago e Luna non hanno fatto da meno in quanto erano in compagnia di due persone a loro molto care. Di chi stiamo parlando?

Dei loro nonni! In particolar modo i due piccoli di casa, oltre a stare in compagnia della mamma di Belen, che di recente ha svelato perché non parteciperò mai al Grande Fratello Vip, erano insieme a Gustavo Rodriguez!

Santiago De Martino e Luna Spinalbese sono stati al fianco di Gustavo Rodriguez che non vedevano da qualche mese in quanto ha scelto di provare l’esperienza all’Isola dei Famosi al fianco di suo figlio Jeremias. Il suo percorso all’interno del programma di Ilary Blasi è terminato qualche settimana fa e soltanto ora ha avuto l’occasione di tornare al bel paese e non appena approdato ha scelto di trascorrere un dolce weekend in compagnia dei suoi nipoti, che sono senza alcun dubbio tra i tesori della sua vita.

Le foto, che trovate poco più in alto, li immortalano più felici che mai. Segno che Gustavo Rodriguez dopo l’Isola sentiva davvero la loro mancanza e non vedeva l’ora di stare al fianco dei figli di Belen ed anche loro del resto non aspettavano altro che riabbracciare il loro nonno.