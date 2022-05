Nuovo tronista Uomini e Donne: spunta proprio Lui!

Colpo di scena a Uomini e Donne, si parla di novità: la parola tronista vi dice qualcosa? Entrano in gioco nuove dinamiche, le quali lasciano con gli occhi incollati sullo schermo i telespettatori che mai si sarebbero aspettati una situazione del genere. Ecco gli ultimi fatti accaduti.

Uomini e Donne è il dating show per eccellenza, perché è il più amato e seguito dagli italiani. La trasmissione è in una fase molto particolare, infatti in seguito agli ultimi avvenimenti, si sono innescate delle evoluzioni inaspettate, alcune dovute proprio a degli intensi malumori. Così, non possiamo non rivelare la novità del giorno, specialmente se ci sarà questo fatidico scambio di ruoli!

Change o no? Diciamo che a Uomini e Donne quando si parla di protagonisti come un papabile tronista, tutti entrano in fibrillazione. Perché è risaputo che i concorrenti del format finiscono per diventare un punto di riferimento per il pubblico a casa che si intrattiene quotidianamente con le vicende in atto.

Di recente, non sono mancate discussioni dovute a fraintendimenti ed incomprensioni. Piovono accuse e affermazioni di un certo peso tra i beniamini dei pomeriggi di Canale 5, ma forse è pronta la soluzione ai drammi.

Ecco le ultime verità condivise, come già detto, è probabile che entri in gioco un nuovo ruolo per un personaggio già conosciuto.

Uomini e Donne: nuovo tronista, ecco chi!

Come se non bastasse, arrivano una serie di colpi di scena, non soltanto quello del giorno. Già lo studio di Maria De Filippi, era stato protagonista di un scontro. Infatti, la rissa a Uomini e Donne ha fatto scattare la censura e il caos, una notizia non da poco. Ad oggi, ne arriva un’altra fresca fresca, sveliamo il nome del possibile tronista!

Si tratta proprio di Fernando Picariello! Il bel corteggiatore di Veronica Rimondi ha fatto una bella chiacchierata con la Redazione ufficiale di Uomini e Donne, e ha sganciato le novità di cui vi parleremo oggi. Non essendo stato il preferito della tronista, ha fatto una vera a analisi del percorso affrontato nel programma, nel quale ha riconosciuto di vedersi molto bene come possibile tronista!

In primis, critica l’ex fiamma per il comportamento poco apprezzato, ma non finisce qui. Perché contrasta chi lo ha definito costruito, delle accuse davvero insensate, e lo ribadisce con le sue parole:

“Poi è la prima volta in 32 anni che mi danno del finto, io ho sempre impostato tutta la mia vita sulla verità e quindi ci sono rimasto un po’ male. Pensavo fosse un po’ più matura Veronica e pensavo potesse dare un’opportunità alla nostra conoscenza, poi magari non andava… e quando mi ha detto che mi avrebbe eliminato ho cominciato a vederla in modo un po’ diverso.”

Parole alle quali aggiunge che non si comporterà come in passato. Infatti, aveva accettato le vesti di corteggiatore anche per avere un po’ di visibilità, ma adesso nel ruolo di tronista vivrà tutto in modo molto più leggero. A proposito di personaggi di U&D, Manuel Bortuzzo sembra consolarsi con alcuni concorrenti del dating show, avvenimento che è accaduto proprio dopo la rottura con Lulù.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, restiamo sintonizzati per scoprire come andrà a finire!