In quale tazza vorresti bere? La tua scelta in questo test rivela chi sei veramente

Tutti noi abbiamo delle preferenze e certi tipi di gusti. Questi sono dati da come siamo cresciuti, dalle nostre esperienze passate e anche solo dal nostro istinto.

Quando ci troviamo davanti ad una scelta valutiamo il nostro gusto, quello che ci sembra più adatto a noi.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test della tazza. Hai di fronte a te diverse tipologie di questo contenitore e ti chiediamo solamente di scegliere in base al tuo gusto. Ciò ti aiuterà nel comprenderti più a fondo.

Iniziamo a scoprirci!

Test: dimmi quale tazza preferisci e scopri la tua vera indole

In questo test della tazza ti trovi di fronte a sei possibilità. Se tu dovessi scegliere tra una di queste, in quale decideresti di bere la tua bevanda preferita?

La risposta rivelerà chi sei veramente.

Scegli e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

1) Uno

La libertà fa parte di te. Hai bisogno di sentirti costantemente indipendente e senza regole.

Ti piace stare con le persone, ma a piccole dosi. Necessiti dei tuoi spazi, perché sai che in tua compagnia ti diverti di più.

Hai dei grandi sogni e tanta energia dentro di te. Sei dinamico e iperattivo. 24 ore non sono abbastanza per tutto quello che hai voglia di fare, anche se spesso inizi dei progetti che poi non porti a termine. Se solo le giornate fossero più lunghe…

2) Due

La tua priorità è il tuo benessere e la tua salute. Vuoi stare bene e spesso risulti un po’ ipocondriaco.

Non ami parlare liberamente dei tuoi pensieri e delle tue emozioni, ma i tuoi occhi ti fregano. Basta solo guardarli attentamente per capire a cosa stai pensando.

Hai una personalità ottima per il gruppo. Non sei quasi mai di cattivo umore, non ti piace litigare ed esprimi calma e tranquillità anche nelle situazioni più ostiche.

3) Tre

Tu odi programmare, sei un fan del vivere giorno per giorno. Ami le nuove avventure, soprattutto se condivise. Sei un animale sociale che riesce a ricaricarsi solo stando con gli altri.

Ami follemente la vita e per te non esiste il domani. Riesci a goderti il presente traendo tutti gli aspetti positivi. E’ impossibile vedere il bicchiere mezzo vuoto accanto a te.

4) Quattro

Tu sei responsabile e molto premuroso. Tutto quello che fai lo fai per aiutare gli altri; vuoi riuscire a lasciare il tuo segno nel mondo aiutando l’umanità con tutte le forze che hai in corpo.

Fai sempre tutto quello che ti è possibile per raggiungere i tuoi obbiettivi e ti metti costantemente al secondo posto.

Sei un ottimo esempio per chi ti sta accanto.

5) Cinque

La tua mente è sempre rivolta verso il passato. Qualcosa che ti è successo nella tua adolescenza ti sta bloccando nel presente e quindi non riesci a viverti certe situazioni a pieno.

Con questo tuo modo di fare, hai dei pensieri un po’ obsoleti che ti fanno risultare anche testardo.

Ti consigliamo di provare a ridarti una possibilità. Esci dal tuo guscio, dalla tua comfort zone e affronta il mondo di petto. Non ti dico che non ti scotterai, ma almeno potrai riscoprirti, amarti e ritrovare la fiducia in te stesso e nel prossimo.

6) Sei

Tu quello che pensi, lo dici. Non usi mezzi termini, perché sei trasparente. Vivi seguendo il tuo istinto che per ora non ti ha mai deluso. Anche se hai ricevuto delle delusioni, ci hai comunque provato e non avrai mai rimpianti.

Le emozioni forti però ti guidano e talvolta ti rendono debole agli occhi degli altri. Questo non è un difetto, ma se tu riuscissi a credere di più in te stesso, riusciresti ad esprimerti in modo migliore