Uomini e Donne puntata 03/05/22, mai successo in 10 anni: Tina sconvolge tutti

A Uomini e Donne l’opinionista Tina Cipollari ha sconvolto tutti: quanto successo in studio non era mai accaduto in 10 anni.

Uomini e Donne per l’appuntamento di oggi ha portato in scena uno dei format più amati dal pubblico del piccolo schermo degli italiani. Ovviamente ci riferiamo alla sfilate delle dame del Trono Over.

Il tema scelto dalla produzione per la puntata di oggi è stato Dolce o Piccante e le signore del parterre hanno dovuto scegliere quale delle due opzioni, o anche entrambi, combaciava di più con la loro personalità. Durante il corso della sfilata però è successo qualcosa che non era mai accaduto prima e a dare il vita a tutto è stato, come al solito, Tina Cipollari.

L’irriverente opinionista ha preso le difese di Gemma Galgani, bocciando un’altra dama ed un episodio del genere non accadeva da oltre 10 anni!

Tina Cipollari salva Gemma Galgani: la svolta a Uomini e Donne

Gemma Galgani ha deciso di sfilare indossando la divisa da marinaio, ricevendo non poche critiche da parte di Tina Cipollari, che ieri ha assistito alla rottura definitiva della coppia, ma non appena ha sfilato Sara, l’ex di Biagio ha dovuto ritirare ogni cosa avvertendo la padrona di casa che stava per dire qualcosa di totalmente inaspettato per tutti quanti.

“Quello che sto per dire è uno sfondone” ha subito precisato l’opinionista, ma Maria De Filippi aveva già capito ogni cosa. “Hai preferito Gemma Galgani e Sara?” le ha chiesto e la Cipollari ha risposto di sì. “Ma come hai fatto a capirlo?” ha chiesto in maniera incredula. “Non ci voleva un genio” ha replicato Maria. “Avevi detto che era uno sfondone” ha aggiunto.

La rivelazione di Gemma Galgani ha stupito in primis la diretta interessata, in quanto la Galgani non si sarebbe mai aspettata di ricevere un giudizio positivo da parte della sua acerrima nemica. “Sono quasi emozionata” ha risposto incredula in quanto in tutte le precedenti sfilate a cui ha preso parte ci sono stati numerosi scontri tra di loro, invece questa volta ha perfino ricevuto il suo appoggio mentre per Sara sono volate soltanto critiche.