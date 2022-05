Isola dei Famosi daytime 03/05/22, volano stracci dopo la diretta: lo scontro è inevitabile

All’Isola dei Famosi dopo la diretta sono volati stracci tra i concorrenti. Lo scontro è stato inevitabile: nulla sarà come prima tra loro.

L’Isola dei Famosi è tornata sul piccolo schermo degli italiani dopo la diretta di ieri sera in compagnia di Ilary Blasi su canale 5. La puntata è stata senza alcun dubbio ricca di colpi di scena e non sono mancati gli scontri in diretta. Il bello però avviene sempre quando il tutto si conclude e i naufraghi ritornano sulle rispettive isole.

Dopo la puntata di ieri sera, Lory Del Santo non ha potuto nascondere un certo stupore quando Guendalina Tavassi le ha comunicato di dover fare i nomi dei concorrenti con cui voler dividere il cibo in quanto si sono ormai divisi in due fazioni e deve dire apertamente da che parte stare.

La concorrente non si aspettava di certo un’accoglienza simile, ma costretta a decidere ha voluto raggiungere la squadra che vede ospitare il suo compagno Marco Cuculo. A Playa Sgamada, però, le cose non vanno decisamente meglio in quanto tra Licia ed Estefania dopo la diretta è scoppiata una furiosa lite.

Licia Nunez ed Estefania ai ferri corti: è scontro all’Isola dei Famosi

Licia Nunez ha provato ad avere un chiarimento con Estefania dopo la diretta dell’Isola dei Famosi, dove sono volate accuse gravissime da parte di Laura Maddaloni, ma non c’è stato niente da fare.

L’attrice si sente giudicata senza essere stata conosciuta in quanto è stata accusata dalla sua compagna di viaggio di essere una persona falsa, mentre la bella modella spagnola crede di aver trovato un clima ostile non appena ha messo piede su Playa Sgamada e lasciato il suo fidanzato Roger.

Le due si trovano da sole in questa porzione di Isola e questo suggerisce che la convivenza non andrà affatto bene. Anche perchè fin dai primi minuti si sono ritrovate a discutere e probabilmente lo faranno fino alla prossima messa in onda, prevista per venerdì sera su canale 5. Licia ed Estefania riusciranno a chiarirsi e a collaborare per raggiungere uno scopo in comune che è la sopravvivenza? Staremo a vedere.