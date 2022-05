Alcuni segni zodiacali amano i matrimoni più di chiunque altro. Non soltanto il proprio, anche quelli degli altri. Sei tra questi?

Il matrimonio è uno degli argomenti che divide maggiormente gli esseri umani. Secondo alcuni luoghi comuni, gli uomini avrebbero una sorta di allergia al fatidico sì mentre le donne non immaginano altro sin dalla più tenera età. In realtà non è così da tempo e forse questo concetto è sempre stato errato o molto forzato. Il matrimonio piace ad uomini e donne allo stesso modo. E viceversa.

Ci sono persone che amano talmente tanto il matrimonio, da non vedere l’ora di essere invitati a quello di un amico o di un parente. Non esiste solo il sogno di andare all’altare ma anche quello di assistere alla funzione religiosa e, dopo qualche ora, divertirsi al ristorante insieme ad amici e parenti. Per capire come riconoscere una persona che ama particolarmente i matrimoni abbiamo bisogno dell’aiuto delle stelle.

Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali che amano andare ai matrimoni. Ecco i primi tre in classifica.

I segni zodiacali che amano andare ai matrimoni: la classifica

Vergine: al terzo posto in classifica troviamo il segno della Vergine. Questo è uno dei segni zodiacali che ha paura di sposarsi ma ama presenziare al matrimonio degli altri. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco non è alla ricerca dell’anima gemella ma non vede l’ora di unirsi al resto della famiglia per celebrare l’unione di un cugino o di una parente lontana. Tutto va bene, purché si festeggi.

Bilancia: nonostante non sia uno dei segni con la testa sulle spalle, la Bilancia è al secondo posto in classifica. Questo segno ama la cerimonia e ricorda per tutta la vita i momenti più importanti, soprattutto quelli felici. La Bilancia ama il proprio matrimonio ma non vede l’ora che la persona alla quale tiene di più faccia lo stesso passo, per starle accanto nel giorno più felice della sua esistenza.

Ariete: il primato va al segno dell’Ariete. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto tradizionaliste. L’Ariete vede il matrimonio come un passaggio obbligatorio per creare una famiglia. Chi è nato sotto questo segno sogna il vestito del matrimonio sin dalla più tenera età. E il discorso vale in egual modo per gli uomini e per le donne. Per questo motivo, l’Ariete accetterebbe anche l’invito di uno sconosciuto pur di vedere due persone che si baciano sull’altare.