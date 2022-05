La Regina Elisabetta torna a farsi vedere in pubblico: sembra in gran forma

La Regina Elisabetta ha partecipato nuovamente ad un incontro pubblico. Sua Maestà è apparsa molto sorridente e in gran forma: le foto

Lo stato di salute della Regina Elisabetta ha preoccupato molto i sudditi nell’ultimo anno. Dopo la morte del Principe Filippo, avvenuta il 9 aprile del 2021, pare che l’anziana sovrana abbia avuto qualche momento di sconforto, inevitabile dopo la morte del marito. I membri della Royal Family le sono stati vicini, soprattutto William e Kate, che hanno preferito restare accanto a Sua Maestà nell’ultimo anno.

Non si può dire la stessa cosa di Harry e Meghan. Sembra che i Sussex non abbiano nessuna intenzione di spostarsi dagli Stati Uniti d’America e un ricongiungimento con la monarchia inglese non è previsto, almeno non in tempi brevi. Sua Altezza Reale è apparsa pochi giorni fa in pubblico e molti hanno tirato un sospiro di sollievo. Almeno all’apparenza, Elisabetta II ha rassicurato tutti.

La Regina Elisabetta nuovamente sorridente e senza bastone

Elisabetta II ha ricevuto nel Castello di Windsor il presidente svizzero Ignazio Cassis. La monarca è sembrata serena, sorridente e non ha avuto bisogno di utilizzare il bastone per reggersi in piedi. Un buon segno, dunque, soprattutto per coloro che sono stati in ansia negli ultimi mesi a causa del suo stato di salute. La regina era appena tornata da Sandringham, dove si era fermata per una settimana in vacanza.

È piuttosto evidente che il riposo le abbia fatto bene e forse anche la visita dei Sussex potrebbe aver contribuito a far ritrovare il sorriso alla madre di Carlo. La Regina Elisabetta è tornata a Windsor in elicottero e le foto dell’incontro con il presidente svizzero sono state pubblicate sull’account Twitter di Christ Ship, esperto di vicende reali della ITV.

La nonna di William ed Harry ha sempre mantenuto una postura dritta e non ha mai chiesto il suo bastone. Ultimamente era stata costretta a rinunciare alle funzioni del Giovedì Santo ma aveva comunque ottenuto dai medici l’ok per una breve visita ai suoi amati cavalli. Buone notizie, dunque, in vista del Giubileo di Platino e dei festeggiamenti che si terranno nel mese di giugno.