Jessica Selassiè sbotta dopo la fake news: l’amaro sfogo

Jessica Selassiè ha rotto il silenzio dopo la fake news sul suo conto. La vincitrice del Grande Fratello Vip non ci sta!

Jessica Selassiè è la vincitrice della sesta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini, la più lunga di sempre della storia del reality show di canale 5, che ha fatto breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo degli italiani per la sua semplicità e la sua genuinità.

Nelle scorse ore però in rete tutto questo è stesso messo in dubbio in quanto si è mormorato che la Princess abbia organizzato una finta paparazzata con uno dei migliori amici di Alex Belli soltanto per avere una maggiore visibilità e non perdere la fetta di popolarità che è riuscita a conquistarsi durante il corso di questi mesi, ma sarà vero?

A rompere il silenzio è stata la diretta interessata che sui social non le ha mandate a dire, stroncando quelle che sembrerebbero essere fake news sul suo conto.

Jessica Selassié ha sbottato contro le fake news raccontando ai suoi fedeli sostenitori come stanno realmente le cose.

GF Vip: Jessica Selassié rompe il silenzio e stronca le fake news

Jessica Selassié è venuta ovviamente a conoscenza delle voci che sono circolate sul suo conto, come quella che ha visto scoppiare l’amore tra due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, ed ha subito voluto mettere le cose in chiaro rivelando che quanto letto non corrisponde alla realtà dei fatti e che lei non si sarebbe mai prestata a prendere parte ad alcun teatrino.

“Non sono qui a prendere in giro nessuno” ha subito chiarito la Princess senza troppi giri di parole. “Non ne ho neanche la necessità” ha subito aggiunto, mettendo a tacere i gossip sul suo conto. “Non ho bisogno di creare robe fake, di illudere le persone” ha poi rassicurato i suoi fedeli sostenitori. “Non sono una persona che fa teatrini”.

“Sono io al 101% e tutto quello che è stato è vero, I MIEI SENTIMENTI SONO VERI“ ha concluso, ribadendo che la paparazzata non è affatto fake ma che ci sarebbe un reale interesse di conoscere l’altra persona con cui è stata beccata di recente.