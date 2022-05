Don Matteo 13: il segreto di Don Massimo cambia tutto

L’appuntamento con Don Matteo 13 continua a riservare grandi colpi di scena e, le anticipazioni delle ultime puntate in arrivo su Rai 1

È già altissima l’attesa per la puntata di Don Matteo di giovedì sera. L’appuntamento su Rai 1 è immancabile per milioni di telespettatori che da ben 13 stagioni seguono le vicende del prete di provincia interpretato da Terence Hill. Purtroppo, andrebbe utilizzato il verso al passato, visto che proprio lui, l’attore protagonista, ha lasciato la fiction per andare in pensione. Al suo posto Raoul Bova che interpreta Don Massimo, una figura che ricalca quella del protagonista storico, ma in chiave giovanile e nel segno della continuità.

Il cambio della guardia c’è già stata nelle scorse puntate. Terence Hill/Don Matteo è uscito di scena anche nella fiction, lasciando addolorati e interdetti tutti i suoi amici. Al suo posto è già arrivato Don Massimo, che per ora non è stato accolto bene. Nei suoi confronti c’è una normale e comprensibile diffidenza, dovuta più che altro al dispiacere di perdere il fidatissimo Don Matteo. Intanto, puntata dopo puntata il nuovo protagonista si farà conoscere e non mancheranno i colpi di scena.

Don Matteo 13, quanti sospetti su Don Massimo: su di lui indagano i carabinieri

Il nuovo prete sta creando sospetti a tutti. Viene visto con diffidenza, e intanto c’è preoccupazione per le condizioni fisiche di Greta destano grande preoccupazione. Ma verrà fuori anche un vero e proprio giallo che riguarderà Don Massimo e alcuni aspetti della sua vita. Qualcuno, addirittura, indagherà su di lui e sul suo passato, per certi versi misterioso. Intanto, Don Matteo sembra sparito nel nulla e questo porterà altre preoccuoazioni e tensioni.

Alla fine verrà fuori che, in sostanza, Don Massimo sta nascondendo qualcosa, e per questo motivo i carabinieri indagheranno su di lui. Di cosa si tratta? In sostanza, il sospetto è che il prete abbia delle frequentazioni segrete e misteriose. Intanto, c’è grande apprensione per le condizioni di Greta: andrà incontro a un progressivo peggioramento a causa di un brutto male. Anche su questo tema sono in arrivo inattesi risvolti e colpi di scena che stupiranno il pubblico.