Nuovo ritiro all’Isola dei Famosi? “E’ un accanimento continuo!”

La puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi è stata ricca di colpi di scena. La rabbia è alle stelle ed è evidente che ci siano due gruppi ben divisi, nonostante adesso i naufraghi giochino tutti contro tutti.

Una concorrente non ha preso bene alcune frasi dette durante la diretta e urla molto innervosita. Non ce la fa più; che si tratti un nuovo ritiro dal reality show?

Scopriamo insieme quanto è accaduto e di chi si tratta

“E’ un accanimento continuo!”: nuovo ritiro all’Isola dei Famosi?

Partiamo dal principio. L’inizio della puntata parte dalla decisione di Alessandro di cambiare gruppo. Ricordiamo che adesso tutti giocano singolarmente, ma all‘Isola dei Famosi continuano ad esserci due fazioni divise.

Il figlio di Carmen Di Pietro si sente messo all’angolo quando gli dicono di non poter andare a mangiare con gli altri e la mattina seguente decide di spostare la sua stoia vicino a sua madre.

Clemente Russo è quello che più volte gli ha chiesto di prendere una posizione e la Di Pietro, sentendo le accuse a suo figlio, parte contro di lui e sua moglie Laura Maddaloni.

Mentre Blind crolla in diretta, in Palapa si percepisce tanto nervosismo. Subito i due coniugi partono nello spiegarsi, ma tutti vogliono parlare e non si capisce niente.

Ilary decide di tornare in studio per far placare gli animi e ripreso il collegamento con l’Honduras si sente la parola “minaccia” detta dall’inviato Alvin.

Vladimir, opinionista dell‘Isola dei Famosi, cerca di sdrammatizzare e domanda: “Chi è stato a minacciare Clemente?“.

Laura, in ascolto, non comprende bene la domanda ed esplode pensando che la Luxuria stesse puntando il dito contro di lei e suo marito.

“Me ne voglio andare, basta! E’ dal primo giorno che è accanita con noi. Il tuo ruolo è importante, è un accanimento continuo questo!” urla esausta la Maddaloni.

Che si tratti di un nuovo ritiro?

Alvin cerca di riportare la pace tra di loro e Laura si siede sulla palafitta molto innervosita. Inoltre, la naufraga fa un accusa choc ad un naufrago: “Mi ha messo le mani addosso”.

La puntata si sposta poi su altri argomenti anche perché si stanno alzando fin troppo i toni. Durante le nomination, però, Laura più tranquilla ha la possibilità di esprimere meglio il suo pensiero nei confronti di Vladimir.

“Mi ha dato fastidio l’accanimento che mi hanno fatto passare come una judoka aggressiva e non è passato il messaggio che sono una mamma di tre bambine” spiega la naufraga e continua: “La mia vita però scoppia di gioia. Meglio invidia che pietà“.

Laura si sente aggredita da parte dell’opinionista: “Questo binomio judoka-aggressiva, pugile-aggressivo, e basta! Ogni volta sono attaccata. Dai concorrenti me lo aspettavo, ma da Vladimir Luxuria no. Questa cosa è continua“.

La Maddaloni vede il ruolo dell’opinionista come quello di un arbitro e sente che Vladimir sta giocando a suo discapito.

“Qua sei come un arbitro e se tu continua a dire che baro, puoi influenzare il pubblico. Tutto qua. Se lo dice un concorrente è un’altra cosa” spiega Laura e conclude: “Questo è il mio primo reality, non sono abituata“.

La Luxuria spiega che ha inteso male la sua domanda e poi la rassicura, nonostante lei non ci creda.

“Io non ho alcun pregiudizio nei tuoi confronti. Magari la prossima settimana ti intonerò un canto di gloria. Non ho nulla contro di te, aspettati tutto da me” rassicura l’opinionista.

Non penso che si tratti di un nuovo ritiro all’Isola dei Famosi. Penso piuttosto che siano un po’ tutti stremati. La puntata di ieri sera ha toccato veramente dei momenti di rabbia altissimi, tanto che i concorrenti sono stati ripresi più volte per il loro modo di parlare. Qualcuno dia del cibo a questi naufraghi