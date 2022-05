Kate Middleton: un’abitudine alla quale non riesce a rinunciare

Pare che questa abitudine sia nata durante il lockdown ma adesso Kate Middleton non riesce a smettere. La duchessa lo fa per ore intere

Kate Middleton è uno dei componenti della Royal Family più amati dai sudditi inglesi. Secondo alcuni sondaggi del 2021, infatti, la duchessa, insieme a suo marito William, è al primo posto in tutti gli indici di gradimento. Di solito, quando una persona ha molto successo si parla di segreti. Kate non ne ha, il suo successo ha un solo motivo: la sua grande eleganza.

Lo stile della Duchessa di Cambridge è unico e inimitabile. Il paragone con Meghan Markle è stato inevitabile in questi anni. Se, in un primo momento, l’ex attrice statunitense era molto apprezzata, adesso non c’è storia: Kate è inarrivabile e il popolo britannico non vede l’ora di vederla regina accanto a William. La Middleton ha un’abitudine alla quale non riesce proprio a rinunciare. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Kate Middleton: un hobby nato durante il lockdown

Sono passati più di due anni dal lockdown, eppure molte persone difficilmente dimenticheranno mai quel periodo. Anche per Kate Middleton, recentemente su tutte le prime pagine grazie ad un particolare fisico, sarà così. La duchessa ha approfittato dell’aumento di tempo libero per occuparsi di un’attività molto amata negli anni dell’adolescenza: colorare. La madre di Louis, George e Charlotte ha ripreso a colorare dopo molto tempo.

Kate preferisce dei disegni in bianco e nero, pare che questa attività le permetta di rilassarsi durante i momenti di forte stress. Questa passione era stata già sottolineata in passato dal Principe William nel corso di un’intervista. Non è la prima volta che Kate mette in mostra una passione, era già successo alcuni mesi fa, quando aveva coinvolto anche altri componenti della Royal Family.

La Duchessa di Cambridge non ha pubblicato nessun lavoro sui social, quindi non sappiamo se la passione per i colori sia direttamente proporzionale al talento. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, sembra che Kate non abbia alcuna intenzione di smettere. Forse in futuro vedremo qualche disegno sull’account Instagram dei Cambridge o addirittura ad una mostra d’arte.