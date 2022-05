Manuel Bortuzzo non vuole più parlare di Lulù, ma il web nota uno strano dettaglio

Manuel Bortuzzo non vuole più parlare della sua relazione con Lulù Selassiè, nata nella casa del Grande Fratello Vip, ma il web ha prontamente notato un dettaglio.

Manuel Bortuzzo ha da poco ufficializzato la sua rottura con Lulù Selassiè. I due si erano conosciuti durante l’esperienza nella casa più spiata d’Italia del GF Vip, ma poco dopo quel momento hanno deciso di separare le loro strade a causa di stili di vita, a detta di lui, incompatibili.

Nelle scorse ore però il nuotatore è stato protagonista di una conferenza stampa per presentare la pellicola che trae ispirazione dalla sua vita, Rinascere, e durante il corso di quel momento non sono mancate le domande in merito alla sua relazione con La Princess. Manuel si è rifiutato di rispondere alle domande riguardanti la sua vita privata in quanto lo scopo dell’evento era tutt’altro, ma agli attenti utenti della rete non è sfuggito un dettaglio.

Il web nota uno strano dettaglio durante la conferenza stampa con Manuel Bortuzzo – VIDEO

Manuel Bortuzzo, che ha ricevuto un gesto inaspettato dalla mamma di Lulù Selassié, si è rifiutato di parlare della sua relazione passata volendo incentrare il suo interno sul nuovo progetto che vede raccontare attraverso il piccolo schermo la storia della sua vita. La storia di una vita sofferenza ma anche di una rinascita.

Inutile a dirsi, però, il video in cui lo sportivo si rifiuta di parlare della sua ex fidanzata ha fatto rapidamente il giro del web e agli attenti utenti della rete non è affatto sfuggito un dettaglio che è diventato quasi virale quanto la risposta in sé in quanto subito dopo la dichiarazione di Bortuzzo, vengono inquadrate le persone presenti in sala e tra queste c’era anche il padre di lui.

Franco, però, probabilmente non si è accorto di essere inquadrato e si è messo le dita nel naso. Il pubblico della rete ha notato questo gesto spontaneo ed ha subito commentato il tutto in rete, trovando un po’ un risvolto comico di fronte a quanto accaduto.

Il dettaglio sul video di Manuel Bortuzzo ha rapidamente fatto il giro della rete, purtroppo però non per il motivo per cui si sperava in un primo momento.