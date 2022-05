Isola dei Famosi, il dettaglio non sfugge in diretta: Ilary senza parole

By

All’Isola dei Famosi i dettagli non passano di certo inosservati e quando si fanno notare gli errori, Ilary Blasi resta senza parole.

L’Isola dei Famosi, rispetto al Grande Fratello Vip, non va in onda 24 ore su 24, ma allo stesso tempo ogni dettaglio non passa di certo inosservato.

Lo sa bene Ilary Blasi che tutto si sarebbe aspettata durante il corso della diretta di lunedì scorso, tranne che una delle concorrenti facesse notare un errore fatto dalla produzione del programma di successo di canale 5.

Mercedesz Henger ha notato lo strano dettaglio all’Isola dei Famosi e la conduttrice è rimasta senza parole di fronte a tale osservazione e non sapendo che cosa dire è subito intervenuta in suo soccorso Vladmir Luxuria, che ha risposto in maniera ironica placando la svista dalla produzione.

Mercedesz Henger nota tutto all’Isola dei Famosi: Vladmir Luxuria interviene

Mercedesz Henger è stata chiamata, come tutti gli altri concorrenti, prima che scoprissero tutta la verità su Roger, a fare la sua nomination da Ilary Blasi. In quel momento la nuova arrivata ha subito notato uno strano dettaglio e lo ha comunicato ad alta voce, rivelando che il suo nome scritto sulla carta era sbagliato.

Ilary Blasi è stata presa alla sprovvista e non sapeva che cosa rispondere alla sua nuova concorrente, ma niente paura perché a porre rimedio alla cosa ci ha pensato la sua insostenibile opinionista Vladimir Luxuria che ha subito come riportare il tutto all’ordine.

Vladimir ha subito buttato il tutto sull’ironia, affermando che questo errore potrebbe trasformarsi in un vantaggio per lei in quanto se i suoi compagni di viaggio avessero scelto di votarla, lei avrebbe sempre potuto chiedere l’annullamento facendo notare ancora una volta che il nome scritto non era corretto.

Tutto è bene ciò che finisce bene all’Isola dei Famosi e grazie all’ironia dell’opinionista di Ilary Blasi, il tutto è stato risolto nel migliore dei modi. Anche se non è stato di certo un errore fatale quello della produzione, in quanto si è trattato di una semplice vista, ma siamo sicuri che durante la prossima diretta del programma, prevista per venerdì, tutto sarà corretto.