Jessica Gregorio e Sergio Capozzi, il video dopo Matrimonio a prima vista conferma tutto: è stato pubblicato su Instagram. I dettagli

La coppia della settima edizione di Matrimonio a Prima Vista ha fatto la storia di questo show. Si tratta, infatti, di una delle poche che hanno concluso positivamente il percorso dopo il matrimonio al buio. Parliamo di Sergio Capozzi e Jessica Gregorio: si tratta della seconda coppia ad essere “sopravvissuta” e uscire dal programma insieme. L’altra coppia “fortunata” è quella formata da Francesco Muzzi e Martina Pedaletti. Jessica e Sergio sono tra le star del programma culto, che “combina” matrimoni tra persone che non si sono mai viste prima, e che si sposano il giorno stesso in cui si conoscono per la prima volta.

La loro storia è singolare, perché il percorso all’interno del programma non è stato facile. Le cose sembravano essere piuttosto complicate, ma invece la loro storia è decollata man mano fino a trovare armonia e felicità. I due hanno superato prima una difficile luna di miele. E non solo, tra loro ci furono anche diversi litigi piuttosto accesi. Discussioni che spesso hanno fatto sorridere i telespettatori, in quanto alcuni litigi sono nati in contesti curiosi, come ad esempio durante una cena in trattoria. Piano piano i due hanno cominciato ad ascoltarsi e a capirsi, fin quando non è nato un deciso riavvicinamento.

Matrimonio a Prima Vista, tra la coppia della settima edizione sono rose e fiori

A quel punto i vari muri che si erano alzati hanno finito con l’abbattersi ed è nato un legame che dura ancora. E in effetti è proprio così: anche se si è parlato di un loro allontanamento successivo al matrimonio, in realtà le cose sono andate diversamente. I due, infatti, hanno costruito la loro storia mattoncino dopo mattoncino, finendosi col ritrovarsi vicini e uniti più come mai. Le testimonianze sul loro amore felice arrivano dai social, in particolar modo dall’account social di lei, dove arrivano messaggi che confermano pienamente che la storia d’amore tra i due prosegue bene.

Ad esempio, l’ultimo in ordine di tempo è questo: “Mi è arrivato un messaggio da mia zia “Amore non trovo più il video del vostro matrimonio, quello bello – ha scritto Jessica, e allora io, che non amo moltissimo rivedermi (perché onestamente mi sto un po’ sul ca..o da sola in certi spezzoni), mi sono messa a cercare su YouTube il famoso video “quello bello”… Ecco, inutile dire quanto sia sempre”. Insomma, cosa chiedere di più? Un bel video a corredo forse, e infatti è arrivato pure quello. Una conferma certa di come l’amore tra i due stia diventando più solido che mai.