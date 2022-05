La sfida numerica ti aspetta, sei all’altezza? Non perdere l’occasione!

Ogni giorno è una nuova sfida, e quella del giorno è numerica! Si tratta di uno stimolante rompicapo, nel quale devi metterti in gioco e risolverlo in meno di un minuto. Fidati, è un gioco da ragazzi!

I numeri non sono un’opinione, quindi senza perdere la calma è necessario sfruttare le proprie abilità, a partire proprio dalla logica. Infatti, è bene che tu sappia che prima di fare ogni calcolo è necessario utilizzare l’ingegno! La sfida numerica non è impossibile, ma senza dubbio una volta scoperta la soluzione, ti mangerai le mani per non averla risolta da solo. A proposito, il tempo sta scorrendo, ora ti spiego cosa dovrai fare.

Innanzitutto, di fronte a te ci sono dei valori e delle operazioni svolte, fatta eccezione dell’ultima che dovrai risolvere da solo. Appunto, cosa bisogna fare? Come già detto, devi prima sfruttare le logica, il che significa che è necessario trovare le giuste combinazioni, e gli elementi in comune tra i numeri sopra riportati.

La sfida numerica poi prosegue proprio con la realizzazione dei calcoli, ma se prima non ti rendi conto da solo qual è il legame tra le cifre, allora sei fuori strada!

Allora, hai già capito some risolverlo? Scorri l’articolo e ti fornirò spiegazione e risposta corretta.

Soluzione della sfida numerica, è semplicissima!

Prima di passare alla conclusione del nostro gioco, sai quanti rompicapo ci sono nel nostro sito? Se ti piacciono le parole e i ragionamenti contorti, prova il rompicapo di logica che mette alla prova la tua perspicacia, ti piacerà tantissimo. Ma se i numeri sono il tuo forte e il tuo più grande divertimento, verifichiamo se davvero hai azzeccato la soluzione oppure hai preso una bella cantonata.

La risposta esatta è 36! Sai perché? Diciamo che se non ci sei riuscito da solo ti conviene esercitarti molto di più, perché questo era davvero molto semplice da risolvere. Anche perché fin dall’inizio ti avevo dato un suggerimento fondamentale: usa la logica. Infatti, sono ben visibili i legami tra i numeri!

Se noti bene la somma delle decine con le unità poi moltiplicate tra loro, danno proprio come risultato i numeri sopra posti. Appunto:

11×11= (1+1) x (1+1)= 2×2= 4

22×22= (2+2) x (2+2)= 4×4= 16

33×33= (3+3) x (3+3)= 6×6= 36

Allora, ci sei arrivato da solo? Se sì, prova una sfida del tutto differente. Ti consiglio un rompicapo visivo dove devi trovare un panda nascosto, è davvero divertente. Altrimenti, se devi migliorare nel ragionamento matematico, fatti un giro nel nostro sito, ne troverai tantissimi di questa tipologia.