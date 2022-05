Indovinello di logica, quanto sai essere perspicace? Mettiti in gioco!

By

Mettersi in gioco con dei rompicapo di logica è davvero divertente. Saprai essere all’altezza delle aspettative? Prova la sfida del giorno, vedrai che in questo modo riuscirai davvero a risolvere qualsiasi enigma.

Passare del tempo al pc o sul proprio telefono a volte può essere più produttivo di quello che pensi. Ti basta affinare le tecniche che già possiedi di tuo. Gli indovinelli di logica possono essere davvero difficili, ma esercitandoti spesso non avrai eguali. Alla fine del pezzo troverai la soluzione. Hai meno di tre minuti per trovare la risposta esatta da solo, ecco la consegna per intero.

Non esistono metodi assoluti per risolvere un enigma, ma di certo la soglia dell’attenzione e la tempistica, possono davvero fare la differenza. Cosa ti occorre sapere? Intanto che la logica è la tua arma prediletta, ma anche l’interpretazione gioca un ruolo fondamentale.

Ecco la consegna:

“Faccio luce senza mai accendere un fuoco. Se mi brucio, però, non mi accendo più. Chi sono?”

Diamo il via alle danze del rompicapo del giorno. L’astuzia può essere tutto, e trovare la soluzione dalle stesse parole dell’enigma, è un passo avanti.

Soluzione indovinello di logica, quanto sei astuto?

Ebbene sì, c’è un oggetto che è associato alla risposta dell’enigma che ti ho sottoposto. La cosa più incredibile è che è presente nella vita di tutti i giorni, e a volte viene dato per scontato. Ti suggerisco quando affronti un rompicapo, di pensare alle cose quotidiane, agli strumenti che usi, specialmente quanto si tratta di “far luce”.

La risposta esatta è: la lampadina!

Perché è proprio quell’oggetto che sì, si accende, ma non lo fa attraverso il fuoco. Soprattutto quando si brucia, diventa molto antipatico aggiustarla, anche perché accade nei momenti peggiori!

