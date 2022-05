Alfabeto e cifre, il rompicapo di oggi è fuori dagli schemi, risolvilo!

Allenarsi quotidianamente con delle sfide uniche e divertenti, è un ottimo modo per affrontare alcuni problemi quotidiani. Il rompicapo del giorno ha a che fare con l’alfabeto e le cifre, ma in che senso? Perché sembra proprio non averne! Ti spiego come fare.

Innanzitutto, è bene che tu sappia che spenderai ottimamente il tuo tempo, perché con i test in questione puoi migliorare le tue abilità logiche, me non solo. Si tratta di sfide avvincenti che puoi davvero fare ovunque, basta soltanto sapersi mettere in gioco. Mi auguro che tra lettere dell’alfabeto e cifre tu non dia numeri a caso, ma solo valide soluzioni! Hai un minuto di tempo per risolverlo, e alla fine dell’articolo troverai la soluzione che stai cercando.

Ebbene sì, non hai molto tempo per risolvere questo intricato enigma fatto di lettere e numeri. L’alfabeto è una new entry nei rompicapo con le cifre, quelli più amati dai matematici, i quali senza dubbio apprezzeranno la sfida. Cosa bisogna fare?

L’obiettivo è trovare il numero mancante, il quale è a sua volta legato con tutto il resto. Quindi, c’è un comun denominatore nella sequenza numerica in questione, e soltanto con logica e ingegno si potrà azzeccare!

Allora, ci arrivi da solo, oppure avrai bisogno di sbirciare la risposta esatta? Nel prossimo paragrafo avrai la soluzione!

Alfabeto e cifre, ecco come dare i numeri correttamente!

Se ti piacciono i rompicapo come quello di oggi, ti consiglio un altro enigma numerico nel quale devi scovare la successione corretta, non ci vogliono grandi calcoli, ma arguzia e spirito d’ingegno. Più ti eserciterai, maggiori saranno le possibilità di battermi. Se sei rimasto sulla pagina corrente, allora vuoi andare fino in fondo. Ecco la soluzione che stavi aspettando, te la rivelo con tanto di spiegazione.

Come già detto all’inizio della sfida, non avresti dovuto fare grossi calcoli, ma porre la giusta attenzione alle relazioni tra i numeri. Queste sono suggerite proprio dalle lettere dell’alfabeto in questione.

La risposta corretta è 42, e sai perché? Avresti dovuto considerare il legame tra i valori e gli indici, dato dal posizionamento di ogni lettera, ad esempio la lettera A è al 1° posto, quindi l’unico valore che può dare come risultato 2, è la moltiplicazione per lo stesso.

Se procedi in questa maniera fino all’ultima operazione, troverai la stessa situazione! Quindi, se la U è al 21° posto, 21×2= 42!

Allora, ci sei riuscito da solo? Se ti piace la logica prova l’indovinello contorto più famoso, del resto siamo dei cultori del genere, ne abbiamo di tutte le tipologie. Ci vediamo alla prossima sfida!