Una Vita anticipazioni: due morti terribili ad Acacias, cambia tutto

Nelle prossime puntate in arrivo nella telenovela di Canale 5, Una Vita, il quartiere di Acacias verrà sconvolto da un attentato anarchico

Entra nel vivo “Una Vita“, la soap di Canale 5 che regala intrighi ed emozioni ad oagni appuntamento. A quanto pare il quartiere di Acacia sarà turbato da un avvenimento tragico. Un terribile attentato organizzato dalla domestica Soleda Lopez. L’ordine arriva dal suo ex amante Fausto Salazar. L’avvenimento porterà conseguenze molto serie, visto che non mancherà né mort e né distruzione.

Eppure, ci sarà chi trarrà beneficio da questa situazione. Parliamo di Genoveva Salmeron e Aurelio Quesada. Infatti, la tragica giornata consentirà di eliminare due “nemici” scomodi. Il momento chiave sarà la morte di Marcos Bacigalupe, che sarà ucciso da una donna, Natalia Quesada. Il quale sarà ammazzato da una persona totalmente plagiata da Genoveva. Lei convincerà la giovane a fare fuori l’uomo. Lui, infatti, per anni ha abusato di lei e proverà ancora a far cadere la colpa su Felipe Alvarez Hermoso. L’obiettivo è di farlo andare in carcere.

Una vita, nuove incredibili svolte tra violenza e confessioni inaspettate

La situazione, però, sfuggirà presto di mano. Se ne renderà conto la Salmeron, che appena comprenderà le reali intenzioni di Genoveva con Felipe, farà sentire in colpa Natalia per quanto accaduto al povero avvocato. A questo punto, però, l’accordo con cadrà. Ecco perché la donna non potrà fare altro che costituirsi alla polizia, spiegando di essere lei l’unica colpevole di questo crimine. Ecco perché Alvarez Hermoso sarà subito liberato e tornerà in a casa. Ma le cose non finiscono qui: perché da questo avvenimento ci sarà un’escalation di violenza e di episodi estremi che colpiranno il pubblico.

In particolare, si vedrà la perfida Genoveva dare un falso soccorso agli abitanti del quartiere, e solo a quel punto si ritroverà in un inaspettato faccia a faccia con Felipe. Ovviamente lui si rifiuterà di prestare aiuto, ma proprio in quel momento si sentirà male perché avrà una crisi respiratoria. Solo a quel punto la Salmeron si renderà conto che Natalia si è costituita soltanto per per liberarlo dal carcere.